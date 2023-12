Ældre mennesker tager også pirattaxier - og bliver snydt

Onsdag 13. december 2023 kl: 09:50

Af: Redaktionen Ifølge anmeldelsen havde den 63-årige lørdag taget en pirattaxi hjem fra byen i Aarhus, og da turen sluttede i Aarhus V, ønskede chaufføren pludselig at danse med ham. Under dansen blev den 63-årige stjålet sit betalingskort, der efter følgende blev brugt til at hæve flere tusinde kroner. Østjyllands Politi har tidligere set i en lang række tilsvarende sager med lignende anmeldelser om tricktyveri efter køreture med pirattaxier, hvor det fortrinsvis har været unge berusede mænd, der er i mange af tilfældene er blevet budt op til dans og franarret deres betalingskort.





Hvordan gerningsmanden fik franarret pinkode og den 63-åriges dankort er mere uklart, oplyser Østjyllands Politi. Men pirattaxichaufføren var nærmest dukket op ud af det blå og havde tilbudt den 63-årige mand et lift.





Østjyllands Politi opfordrer endnu en gang til, at man aldrig tager en pirattaxi hjem fra byen.





- Det er er stadig vores klare anbefaling at holde sig langt fra den slags, og i stedet på forhånd have planlagt, hvordan man kommer hjem på anden og bedre vis, lyder det fra Østjyllands Politi, som understreger, at det særligt i de travle julefrokostmåneder er godt at have lagt en plan, inden man står i nattelivet og gerne vil hurtigt hjem i varmen - og måske lader sig friste af et tilbud om et lift, der ofte viser sig at være for godt til at være sandt.









