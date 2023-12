- Lastbiltrafikken over Storebælt ligger nogenlunde stabilt

Efter de første 11 måneder i 2020 havde 94.112 lastbiler over 20 meter passeret over broen. I 2021 var tallet steget til 106.651, mens det sidste år nåede op på 107.616. I løbet af de første 11 måneder i år er antallet nået op på 108.051.









Hvis man skal sammenligne kapaciteten med et modulvogntog med kapaciteten på et almindeligt sættevognstog, kan to modulvogntog transportere det samme som tre sættevognstog.