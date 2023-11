Varebil vinder priser

Fredag 24. november 2023 kl: 12:38



Det er femte gang Ford Transit vinder IVOTY-prisen og tredje gang, at det er med 1-tons varianten.





E-Transit Custom tager også priser i Danmark. I tirsdags blev E-Transit Custom, der er den elektriske Transit Custom-variant, hyldet ved det danske Auto Awards, hvor den danske bilbranche var samlet. Her blev den elektriske varebil kåret til "Årets Varevogn 2023".





En jury bestående af 15 danske motorjournalister har bedømt de fem nominerede i kategorien "Årets Varevogn 2023" forud for kåringen af Ford E- Transit Custom.





- Vi er meget stolte af at vinde prisen som ”Årets Varevogn” til dette års Auto Awards 2023. Den elektriske Ford E-Transit Custom er en game changer på markedet for elektriske varebiler. Den er som altid klar til at klare det beskidte arbejde, mens dens elektriske drivlinje, helt nye design og innovative features vil hjælpe vores kunder til en mere effektiv arbejdsdag i en ny digital æra. Vi ser meget frem til at lancere den herhjemme til næste år, siger Tom Maxmølris, der er Head of Commercial Vehicles hos Ford Danmark.



De første af Ford's nye Transit Custom blev kørt af samlebåndet tidligere i år, og varebilen har høstet stor opmærksomhed både herhjemme og internationalt.









Af: Redaktionen Det var en ekspertjury bestående af 25 varebilsjournalister, der torsdag kårede Ford Pro's nye Transit Custom som "International Van of the Year".- Vi er meget stolte over, at Transit Custom har fået denne prestigefyldte pris af IVOTY-juryen. Transit Custom er udviklet til at imødekomme forskellige kundebehov. Udover vores prisvindende dieselmotorer vil kunderne inden længe også kunne vælge den nye Transit Custom som plug-in hybrid eller i en 100 procent elektrisk variant, siger Hans Schep, der er general manager hos Ford Pro.Ford Pro har med den nye Transit Custom lanceret den mest omfattende Transit Custom-serie til dato. Transit Custom-serien er fuldt integreret med Ford Pro's digitale system af blandt andet software og services, der hjælper med optimering af den daglige drift.For eksempel tilbyder den nye Transit Custom en rummelig kabine med højteknologisk interiør – herunder en 13-tommer touchskærm med Ford's avancerede SYNC 4-infotainmentsystem, der er drevet af et nyt 5G-modem, der taler sammen med Ford Pro Services. Varebilen har desuden et nyt og innovativt rat, der med et snuptag kan omdannes til et bord og forvandle varebilens kabine til et mobilt kontor.