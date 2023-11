Batteri-elektrisk varebil fra Frankrig kører også ind blandt lastbilerne

Fredag 24. november 2023 kl: 11:10

Real-time opladningsfaciliteter

Programmering og overvågning af køretøjets ladestatus med videre

Real-time navigation

Mindre energiforbrug



Af: Redaktionen Renault Trucks lancerer Marster-varebilerne i en ny generation af Renault Trucks Master Red Edition i både diesel version og elektrisk version. Renault Trucks fremfører den nyeste version af Renault Trucks Master Red Edition som et alsidigt, opkoblet og optimeret erhvervskøretøj til kørsel i byer.I den elektriske version markerer den sig ved sin lydsvage drift uden CO2-udledning, når den er i brug, hvilket åbner for ubegrænset adgang til alle byområder, da de lokale beboeres ikke forstyrres af støj.Renault Trucks Master E-Tech Red Edition understøttes af en række tjenester, der er specielt designet til elektriske køretøjer:Renault Trucks E-Tech Master Red Edition giver på grund af sit nye aerodynamiske design en betydelig reduktion i energiforbruget på op til 21 procent sammenlignet med den forrige generation.Den elektriske version E-Tech med 87 kWh batteri tilbyder en rækkevidde på over 410 km (WLTP).









Tekniske specifikationer for Renault Trucks E-Tech Master RED Edition:

Bruttovægt: Op til 4 ton

Nyttelast: Op til 1.600 kg (3,5 t chassis uden opbygning)

Pallekapacitet: Op til 5 europaller

El-motor: Maksimal effekt: 105 kW/140HK, Maksimalt drejningsmoment: 300 Nm

Batterier: 87 kWh

Rækkevidde: op til 410 km med en maksimal hastighed på 90 km/t

Opladningstid: fra 15 procent til 80 procent på 40 minutter (130 kWh)

Trækkapacitet: op til 2,5 ton



Dieselversionerne med en ny, mere effektiv motorplatform har meget lave C02-emissioner, samtidig med at de tilbyder 105 hk til 170 hk og en 9-trins automatisk gearkasse for øget køreglæde.





Lidt om Renault Trucks Master Red Edition:

Renault Trucks Master Red Edition byder på en lang række opbygningsmuligheder, da modellerne kan leveres i chassis-, platformchassis- eller varebilskonfigurationer

Renault Trucks Master Red Edition fås i fem opbygninger: chassis, mandskabskabine (L2, L3), platformskabine (L2, L3), kassevogn (L2H2, L3H2)

Renault Trucks Master Red Edition er forberedt med mekaniske og elektriske funktioner, der gør opbygningen lettere

Renault Trucks Master Red Edition, der også inkluderer E-Tech versionerne, har som standard et nydesignet instrumentbræt, et 10,1-tommers sekundært display, induktionsoplader og trådløs kompatibilitet med Apple CarPlay og Android Auto, adgang til Google Services, automatisk klimastyring og god plads i varerummet

Renault Trucks Master E-Tech Red Edition har også som standard digitalt instrumentering





