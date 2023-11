Pakkedistributør åbner nyt distributionscenter i Kolding

Torsdag 23. november 2023 kl: 15:06

Af: Redaktionen (Illustration: GLS)Det nye distributionscenter er en udvidelse til den bygning, GLS købte for to år siden. Udvidelsen er på 3.200 kvadratmeter og omfatter to nye bygninger, hvorfra pakkerne bliver fordelt ud til distributionsbiler og lastbiler, som transporterer dem til modtagere, PakkeShops og GLS' øvrige depoter.Den længste af de to bygninger strækker sig 126 meter, men takket være et fuldautomatisk sorteringsanlæg er der ikke behov for lange gåture. Systemets software er programmeret til at sortere GLS' pakkemix effektivt. Det reducerer behovet for manuelt arbejde og forbedrer arbejdsgangene for GLS' medarbejdere.Med det nye distributionscenter i Kolding øger GLS sin kapacitet i Sydjylland med 20 procent. GLS dækker fra det nye center et område fra Fredericia og ned til grænsen.GLS har i forvejen et distributionscenter på Kokmose i Kolding. Det vil fremover fungere som et internationalt distributionscenter, hvorfra internationale forsendelser modtages og afsendes.- Sammen med vores eksisterende lokation i Kolding øger vi vores lokale kapacitet samtidig med, at vi forstærker vores internationale kapacitet. Det kommer især vores afsendere og modtagere til gode under Black Friday og julen, hvor endnu flere kan få leveret deres pakker med GLS og dermed få dag-til-dag levering, siger Henrik Nyegaard, der er Director Operations i GLS Denmark.GLS, som har hovedsæde i Kolding, leverer 99 procent af deres pakker med dag-til-dag levering. En stor del af pakkerne leveres til selskabets 1.700 PakkeShops, som modtager pakker mandag til lørdag. For at sikre hurtig levering i højsæsonen leverer de dog også til alle åbne PakkeShops søndagen efter Black Friday.