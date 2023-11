- Prioritér det nordiske transportministersamarbejde

VOGNMANDSORGANISATION TIL NY MINISTER FOR NORDISK SAMARBEJDE:

Torsdag 23. november 2023 kl: 13:44

Unødvendige udfordringer

Om Morten Dahlin:

Morten Dahlin, født 1. maj 1989 i Hvidovre, bosiddende i Greve, søn af bankassistent Per Gunnar Dahlin og edb-assistent Ulla Skov Dahlin.

Folketingsmedlem for Venstre i Sjællands Storkreds fra 5. juni 2019 (orlov fra 20. november 2023, stedfortræder Ken Kristensen (V))

Kandidat for Venstre i Køgekredsen fra 2021

Kandidat for Venstre i Lejrekredsen fra 2021

Kandidat for Venstre i Slagelsekredsen, 2012-2021

Parlamentarisk karriere:

Minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde fra 23. november 2023

Politisk ordfører fra 2022

Formand for Retsudvalget, 2021-2022

Indfødsretsordfører, integrationsydelsesordfører og ungeindsatsordfører, 2019-2022

Næstformand for Beskæftigelsesudvalget, 2019-2021

Uddannelse:

BSc ha(kom.), Copenhagen Business School, København, 2009-2012

Værnepligtig, DANILOG, Vordingborg, 2008

Student, Greve Gymnasium, 2005-2008

Folkeskole, Krogårdskolen, Hundige, 1995-2005

Beskæftigelse:

Director, GRACE, 2017-2019

Konsulent, TDC Group, 2015-2017

Kommunikationsrådgiver, Policy Group, 2013-2015

Tillidshverv:

Medlem af Nationalbankens bestyrelse fra 2023

Medlem af Nationalbankens repræsentantskab fra 2023

Næstformand for FGU-Skolen Øst, 2019

Medlem af bestyrelsen for Greve Gymnasium, 2015-2019

Landsformand for Venstres Ungdom, 2011-2013

Medlem af byrådet i Greve Kommune (formand for integrations-, beskæftigelses- og ungdomsudvalget 2018-2021, gruppeformand 2015-2020, formand for vækst- og beskæftigelsesudvalget 2014-2018), 2010-2023

Publikationer:

Medforfatter til »Må jeg være fri«, 2023

(Kilde: Folketinget's web-side)

Af: Redaktionen I forbindelse med ministerrokaderne torsdag - og udnævnelsen af Morten Dahlin som minister for nordisk samarbejde - opfordrer vognmandsorganisationen DTL den nye minister og SVM-Regerigen til, at man på transportområdet får sat skub i at gøre det lettere for vognmændene at foretage grænseoverskridende transport i Norden.- Det er ingen tilfældighed, at regeringspartiet Venstre nu sætter deres dygtige politiske ordfører op på posten som blandt andet minister for nordisk samarbejde. Det er for mig et tegn på, at der skal ske noget inden for dette ressort, siger DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard i en kommentar tio ministerudnævnelsen.Og det er der behov for, lyder det fra DTL og vognmændenes tilhørende nordiske sammenslutning Nordic Logistics Association (NLA).- Der er mange ting, man kan tage fat på inden for transport- og infrastrukturområdet. En helt praktisk ting er især på områder som køretøjsdimensioner og kombinationer af køretøjer - blandt andet for modulvogntog. Og langt hen ad vejen er der en vis lighed mellem landene på dette område og på området for særtransporter, siger Erik Østergaard og fortsætter:- Men der er ikke fælles fodslag, og det er stadig sådan, at forvaltningen af transporttilladelser og administration af kontrol og håndhævelse lader meget tilbage at ønske. Det betyder, at vognmændene ikke kan fungere optimalt, når de samarbejder på tværs af grænserne.Erik Østergaard, der også er bestyrelsesformand for NLA, peger samtidig på, at Nordisk Ministerråds sekretariat har sendt en analyse af forudsætninger for et eventuelt nordisk samarbejde på transport- og infrastrukturområdet i udbud. Analysen skal danne grundlag for fortsatte drøftelser på politisk niveau om et eventuelt udvidet nordisk transportsamarbejde, som på sigt vil kunne bidrage til en øget integration af de nordiske lande.- Allerede på NLA’s årsmøde i 2020 i København, så bestyrelsen på mulighederne for et tættere samarbejde med de nordiske regeringer i fremtiden og vurderede, hvordan digitaliseringen kan medvirke til at drive håndhævelsen af de nye EU-regler for vejtransport. Et møde, hvor såvel Danmarks daværende transportminister og ambassadørerne fra Norge, Sverige og Finland deltog, fremgæver Erik Østergaard og tilføjer:- Vejtransporten er i sagens natur et hyper-mobilt erhverv med mange grænsekrydsninger. Et regeringssamarbejde for transport og infrastruktur kan også bidrage til at skabe en mere integreret nordisk region, hvor vejtransporten fungerer mere gnidningsløst på tværs af grænserne.Finn Bjerremand, der er testkører og sekretariatsleder for Kran-Blok Erfa - DTL’s netværk for kraner og særtransporter - stemmer i på vegne af vognmændene, der oplever mange hindringer på dette område.- Jeg tænker jo somme tider, når jeg læser nyheder fra for eksempel Nordisk Råd, at de overhovedet ikke aner, hvilke vanvittige og unødvendige udfordringer transportbranchen lever med i Norden, når det gælder transport over grænserne, siger Finn Bjerremand og fortsætter:- Vi er alle enige om at trykke fælles på i EU-regi med vores gode nordiske løsninger. Når vi så kommer hjem til vores respektive nordiske lande, så har hvert land sine små regler, som i høj grad hindrer fleksibiliteten i den nordiske transportbranche.Erik Østergaard oplyser, at DTL i et velkomstbrev til Morten Dahlin vil udtrykke ønske om en høj prioritet af det nordiske samarbejde på transportområdet.