- Volvo FH Electric er Årets Lastbil i Europa 2024

Torsdag 23. november 2023 kl: 09:34

Roger Alm (th), præsidenten for Volvo Trucks, modtog den prestigefulde pris onsdag aften ved et stort gallashow på transportmessen Solutrans, der i øjeblikket finder sted i Lyon i Frankrig.

Af: Redaktionen Volvo FH Electric scorede 84 point i afstemningen blandt de fem kandidater til titlen, hvoraf de hårdeste konkurrenter var de ligeledes batterielektriske serier Mercedes-Benz eActros 300/400, samt Scania 45S.

Stærkt og bredt program



Førsteklasses BEV - batteri elektrisk vehicle



Mange kriterier





Danmarks repræsentant i juryen er Lastbil Magasinets redaktør, Rasmus Haargaard.





- Ved at sende en bred vifte af elektriske lastbilserier på markedet meget hurtigt er Volvo Trucks gået foran og har været stærkt medvirkende til at drive udviklingen fremad, hurtigere end de fleste kunne forestille sig. Det stærkeste eksempel er FH Electric, som allerede er blevet et velkendt syn på også de danske veje, siger Rasmus Haargaard.





Om International Truck of the Year:

Kåringen af International Truck of the Year (IToY) blev indstiftet i 1977 af den britiske journalist og redaktør på magasinet Truck, Pat Kennett. I dag udgøres jurymedlemmerne af 24 lastbiljournalister fra fagmedier over hele Europa

I de seneste år har IToY-gruppen udvidet med associerede medlemmer fra de voksende lastbilmarkeder i Kina, Indien, Sydafrika, Australien, Brasilien, Japan, Iran og New Zealand. IToY bistår desuden med lignende prisuddelinger i Kina og Sydamerika

IToY samarbejder om de årlige kåringer med Dekra, som varetager opgaven med som uafhængig part at indsamle jurymedlemmernes stemmer og verificere det endelige resultat af afstemningen

I afstemningen kan hvert jurymedlem uddele 12 point til de nominerede kandidater til prisen. Hvert medlem kan højst tildele én kandidat 7 point, og man behøver ikke gøre brug af alle 12 point



International Truck of the Year igennem 48 år:

1977: Seddon Atkinson 200

1978: MAN 280

1979: Volvo F7 1980: MAN 321

1981: Leyland T45

1982: Ford Cargo

1983: Renault G260/290

1984: Volvo F10

1985: Mercedes-Benz LN2

1986: Volvo FL

1987: MAN F90

1988: DAF 95

1989: Scania 3-serien 1990: Mercedes Benz SK-serien

1991: Renault AE Magnum

1992: Iveco Eurocargo

1993: Iveco Eurotech

1994: Volvo FH

1995: MAN F2000

1996: Scania 4-serien

1997: Mercedes-Benz Actros

1998: DAF 95 XF

1999: Mercedes-Benz Atego 2000: Volvo FH

2001: MAN TGA

2002: DAF LF

2003: Iveco Stralis

2004: Mercedes-Benz Actros

2005: Scania R-serien

2006: MAN TGL

2007: DAF XF 105

2008: MAN TG-serien

2009: Mercedes-Benz Actros 2010: Scania R-serien

2011: Mercedes-Benz Atego

2012: Mercedes-Benz Actros

2013: Iveco Stralis Hi-Way

2014: Volvo FH

2015: Renault T

2016: Iveco Eurocargo

2017: Scania R/S

2018: DAF XF/CF

2019: Ford F-Max 2020: Mercedes-Benz Actros

2021: MAN TGX

2022: DAF XF/XG/XG+

2023: DAF XD

2024: Volvo FH Electric





Det var første gang i kåringens historie, der går tilbage til 1977, at prisen gik til en fuldelektrisk lastbil. I år var fire ud af fem nominerede kandidater til titlen batterielektriske lastbiler - et tydeligt bevis på, at den elektriske omstilling er i fuld gang, selvom alle forudsætninger for en bæredygtig forretningsmodel for batterielektriske lastbiler endnu ikke er på plads i Europa.IToY-juryen fremhævede i sin motivation for valget af Volvo FH Electric lastbilseriens ydeevne, den gnidningsløse accelleration, det lave støjniveau og den vibrationsfrie fremdrift i den højeffektive, elektriske drivline bestående af to eller tre elektriske motorer med i alt 330 eller 490 kW kontinuerlig effekt parret med den seneste generation af I-Shift-gearkassen.Lige så vigtigt for FH Electric's sejr var det brede udbud af akselkonfigurationer til både trækker- og chassis-varianter, samt ikke mindre end fire tilgængelige førerhuse. Hertil kommer den modulære sammensætning af batteripakker - fra to og op til seks - afhængig af behovet til den enkelte transportopgave.Juryformand Gianenrico Griffini overrakte prisen på Solutrans onsdag aften og sammenfattede kåringen af Volvo FH Electric således:- Med introduktionen af FH Electric har Volvo Trucks leveret en førsteklasses BEV-serie egnet til en bred vifte af transportopgaver. Det beviser, at energi-omstillingen tager til i styrke selv med de aktuelle, udfordrende betingelser i erhvervslivet.International Truck of the Year-juryen består af 24 fagjournalister, der repræsenterer 24 førende lastbilmedier over hele Europa.Ifølge vedtægterne uddeles den årlige pris til en ny lastbil, der har ydet et markant bidrag til effektivitet i vejtransporten. Bedømmelsen hviler på en række kriterier såsom teknologisk innovation, komfort, sikkerhed, køreegenskaber, energiforbrug, miljømæssigt fodaftryk og Total Cost of Ownership (TCO).