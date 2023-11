Grevevirksomhed dækker sig ind med nyt vogntog som dækhotel

Onsdag 22. november 2023 kl: 10:06

Af: Redaktionen (Foto: Fra Ejner Hessel A/S' facebookprofil)Det var første gang, at virksomheden fik leveret en Mercedes Actros. Den nye to-akslede trækker er med lav ramme og dermed med en skammelhøjde på under en meter, så den kan køre med en volumentrailer opbygget til de arbejdesopgaver, som chaufføren hos TyreTrust A/S skal tage sig af i sit daglige arbejde.Mercedes-Bog det kræver masser af plads og effektivitet, så chaufføren har de bedste forhold.Lastbilen er klargjort hos Ejner Hessel A/S' afdeling i Holbæk og leveret af Claus Vinter.