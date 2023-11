- Der strømmer stadig doping ind efter Brexit

Tirsdag 14. november 2023 kl: 12:57

Af: Redaktionen I de tre første kvartaler af 2023 har tolderne registreret over 1.000 sager på dopingområdet. Det er et par hundrede færre en i hele 2022, hvor der blev registreret cirka 1.200 dopingsager. Det viser en ny opgørelse, som Toldstyrelsen har lavet. Størstedelen af sagerne kommer fra Storbritannien, hvilket skyldes bedre adgang til data og efterretninger om varer efter Brexit, hvor Storbritannien fra 1. januar 2021 trådte ud af EU 1. januar.Fungerende kontroldirektør i Toldstyrelsen, Kent Midtgaard Hansen, forklarer at bedre data, analyse og efterretninger generelt er hovedårsagen til de mange sager.- Dopingområdet er i konstant udvikling, hvor nye præparater hele tiden finder vej til markedet, hvad enten det er til fitness-segmentet eller eliteidræt. Så længe der er penge at tjene, er der et incitament til at smugle, og derfor skal vi som toldmyndighed holde os på tæerne. Gode efterretninger og data på området altafgørende for at opsnuse og tilbageholde de her præparater, siger Kent Midtgaard Hansen.De mere end 1.000 sager, der hidtil er set i år, fordeler sig på knap 118.000 piller og ampuller samt knap 15 kilo råstof til produktion af doping. Tolderne finder primært doping i pakker fra post- og kurerselskaber, hvor størstedelen vurderes at være til privat forbrug. Toldere finder både doping som piller og ampuller og doping i pulver- og væskeform.Størstedelen af sagerne drejer sig om private, der bestiller de ulovlige dopingmidler på udenlandske hjemmesider, mens der i en mindre andel af sagerne er tale om så store mængder ulovlige dopingmidler, at der vurderes at være tale om videresalg.Toldstyrelsen arbejder tæt sammen med Anti Doping Danmark, hvor der løbende drøftes trends og udvikling på området. Når Toldstyrelsen tilbageholder doping, bliver det overleveret til politiet, der tager stilling til den videre efterforskning, herunder hvorvidt der skal rejses en sigtelse.