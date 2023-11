Vognmandskunde kender kroghejs-leverandør gennem mange år

Fredag 10. november 2023 kl: 09:49

Af: Redaktionen Hejset, der har en tip- og optrækskapacitet på 21 ton og er beregnet til kasselængder på 5,2 til 7,0, kan styres med betjeningshåndtag i førerhuset.Kroghejset er med ilgang, hurtigtip og Safe speed som ekstra funktioner og er suppleret med et Groeneveld OnePlus centralsmøreanlæg.Ejler Chr. Knudsen A/S, der har et mål om at handle lokalt og har været kunde hos Sawo gennem mange år i mange år, bor tæt på Sawo's afdeling i Holstebro.