Påhængsvogn hoppede af forvogn og endte i en have

Onsdag 8. november 2023 kl: 12:25

Af: Redaktionen Politiet fik på uheldsstedet kontakt til en ædru, 27-årig mandlig lastbilchauffør fra Polen, der som fører af en dansk lastbil med tilkoblet påhængsvogn kort forinden var kørt ad Sognevej i østlig retning.I forbindelse med passage af et vejbump var påhængsvognen, der havde en container på ladet, gået løs fra sin tilkobling til selve forvognen og herefter ramt et skilt, hvorefter den var fortsat fremad og var årsag til større skader i to haver ud til Sognevej.Ingen personer kom til skade ved uheldet. Politiet tilkaldte en bilinspektør, som skulle undersøge uheldet - blandt andet om der var en fejl i tilkoblingsanordningen mellem påhængsvognen og lastbilen.Politiet har optaget rapport om uheldet og afventer bilinspektørens erklæring om resultatet af de foretagne undersøgelser.Interesserede kan se billeder af uheldet på Sjællandske Medier - klik