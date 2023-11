Forældede og ubetalte p-bøder er blevet et spørgsmål til transportministeren

Tirsdag 7. november 2023 kl: 12:19

"Vil ministeren gøre rede for, hvad ministeren vil gøre for at få inddrevet ubetalte p-afgifter udskrevet til udenlandske køretøjer, når det tilsyneladende ikke har hjulpet at hyre Euro Parking Collection til opgaven.



Der henvises til artiklen ”Ubetalte p-afgifter bliver forældet efter tre år”, bragt 9. oktober 2023 på transportnyhederne.dk.



Og vil ministeren ligeledes gøre rede for, om der ikke kunne etableres en aftale mellem de lande, hvor de pågældende køretøjer hører hjemme, og den vej igennem få indkasseret de ubetalte bøder.



Ligeledes bedes ministeren gøre rede for, om der er mulighed for at ændre på forældelsesfristen, så de ikke inddrevne afgifter ikke forældes allerede efter 3 år."

