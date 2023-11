Tungvogncenters politifolk fandt lade med lejr med vaskemaskine, spisebord med mere

AKTION MOD SOCIAL DUMPING PÅ TRANSPORTOMRÅDET:

Mandag 6. november 2023 kl: 11:20

Af: Redaktionen På ejendommen mødte politiet tre chauffører i hver deres lastbil. I en lade var der konstrueret en slags lejr med vaskemaskine, spisebord med mere, mens der var redt op til overnatning i lastbilerne.Da kravene til rammerne for hvil er mindre, hvis der er tale om et såkaldt reduceret ugehvil, vurderede politiet, at man ikke kunne rejses sigtelse for at overtræde reglerne om ugehvil.Om indkvarteringsfaciliteter lever op til kravene til indkvartering af lastbilchauffør vil nu blive undersøgt nærmere, da der ifølge Tungvognscenter Øst var tale om en meget lav standard.Ejeren af ejendommen blev vejledt om reglerne, og om at han fremadrettet risikerer at blive sigtet for medvirken til overtrædelse af reglerne ved at stille laden til rådighed.

Politiet oplyser, at der også deltog medarbejdere fra Skat og Arbejdstilsynet i kontrollen.





