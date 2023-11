28-årig rumænsk mand kørte med stjålne traktorer i en lastbil

Søndag 5. november 2023 kl: 06:00

Af: Redaktionen Politiet oplyser, at den rumænske mand blev anholdt i Schleswig i Nordtyskland torsdag 12. oktober med tyvekosterne på ladet af en lastbil og efterfølgende udleveret til betjente fra Udlændingekontrolafdeling Vest i Padborg på baggrund af en europæisk arrestordre.Anholdelsen var et af flere resultater i forbindelse med en fælles Europol-aktion rettet mod organiseret grænseoverskridende kriminalitet i Østersøregionen og Nordeuropa.Den 28-årige mand blev varetægtsfængslet i tre uger, sigtet for tyveri, subsidiært hæleri, af de tre traktorer. Den 28-årige mand nægtede sig skyldig, men kærede ikke varetægtsfængslingen.

Den fælles Europol-aktion rettet mod organiseret grænseoverskridende kriminalitet i Østersøregionen og Nordeuropa fandt sted i dagene fra tirsdag 10. til torsdag 12. oktober, hvor myndigheder fra 10 lande deltog - blandt andet Danmark, Sverige og Tyskland.







Udvekslede oplysninger

I kraft af politisamarbejdet mellem de tre lande, hvor myndighederne udvekslede oplysninger og efterretninger, fattede man mistanke til en rumænsk lastbil, der var kørt fra Tyskland ind i Danmark.







Det lykkedes køretøjet at forlade Danmark via Frøslev Grænse torsdag 12. oktober tidligt om morgenen, hvilket tysk politi blev informeret om.







På den baggrund blev lastbilen kort efter standset.







Her stod det klart, at der var tre traktorer på ladet, der viste sig kort forinden at være stjålet i Danmark.









Chaufføren blev anholdt af de tyske betjente og efterfølgende varetægtsfængslet.





Politiet oplyser generelt om aktionen, at der i runde tal blev kontrolleret 10.000 personer samt 6.300 køretøjer i de 10 deltagende lande i løbet af de tre dage.





Alt i alt førte indsatsen til 13 anholdelser, heraf fem, der involverede internationale kriminelle netværk, ligesom der blev beslaglagt varer for millioner af kroner.









Tyveri af særlig grov beskaffenhed

hæleri

hvidvaskning af penge

dokumentfalsk

narkotikakriminalitet

spirituskørsel

I alt 16 myndigheder i de forskellige lande samt Europol deltog i indsatsen, og operationen blev gennemføret 24 forskellige steder i Europa. Den internationale myndighedsindsats blev koordineret fra et operationscenter i København.

Blandt lovovertrædelserne fremhæver politiet:I alt 16 myndigheder i de forskellige lande samt Europol deltog i indsatsen, og operationen blev gennemføret 24 forskellige steder i Europa. Den internationale myndighedsindsats blev koordineret fra et operationscenter i København.



Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi, der er placeret i Padborg

UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseområdet, ligesom afdelingen analyserer, efterforsker og moniterer grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen - eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland

UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland





© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.