Vordingborg Kommune genindfører Flextur

Fredag 3. november 2023 kl: 13:54

Af: Redaktionen Klima- og Teknikudvalget i Vordingborg Kommune indstiller til Kommunalbestyrelsen at genindførelsen af flextur sker pr. 1. december 2023. Sagen behandles på Kommunalbestyrelsens møde 29. november, hvor der skal træffes endelig beslutning om genindførelsen.Genindførelsen af Flextur er besluttet politisk i forbindelse med aftalen om kommunens budget for 2024.I sommer besluttede politikerne i kommunen at indstille Flextur på grund af kommunens økonomiske situation. Efterfølgende har takst- og skattestigninger betydet, at der er basis for at genindføre Flextur.