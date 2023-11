MAN's nye mand i Norge er fra Danmark

Fredag 3. november 2023 kl: 11:07

Frank Nielsen er udnævnt som ny Country Manager for MAN Norge med virkning fra 1. november. (Foto: MAN)

Af: Redaktionen Med udnævnelsen af Frank Nielsen om ny Country Manager agter MAN at videreudvikle og styrke MAN Norge til fordel for ansatte, samarbejdspartnere og kunder i Norge.Frank Nielsen vil rapportere til Malte Kauert, der er administrerende direktør for MAN i Skandinavien.Udnævnelsen af Frank Nielsen betyder også, at de danske operative forretningsenheder - Truck, Bus, Used, Van - fremover vil rapportere direkte til Malte Kauert.Frank Nielsen betyder, at han sammen med sin hustru Dorte og sønnen Carl flytter til Oslo-området tæt i nærheden af MAN's hovedkontor på Fjellhamar lidt uden for Oslo's centrum.









