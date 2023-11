Vejbro spærrer for vandet

Fredag 3. november 2023 kl: 10:47

Af: Redaktionen På Aarhus Kommune’s facebook-profil - Trafik i Aarhus - forklarer kommunens folk, at broen bliver fjernet for at undgå, at Viby Renseanlæg bliver oversvømmet. Uden bro vil vandet fra renseanlægget få et større gennemløb til Døde Å, der tråds navnet i øjeblikket er ret levende og fyldt med strømmende vand. Fra Døde Å løber vandet videre ud i Brabrand Sø og Aarhus Å.

De busser, der normalt kører på Ormslevvej, bliver omlagt til Skanderborgvej. Cyklister henvises til Grøndalsvej. Det er uklart, hvor længe Ormslevvej vil være afspærret på grund af den manglende bro. Meldingen lyder her i begyndelsen af november, at Ormslevvej vil være spærret ind til sidst i februer næste år.







Om Døde Å

Døde Å er en å og lille tilløb til Brabrand Sø i Aarhus. Åen har ikke fået sit navn på grund af forurening. Navnet stammer fra middelalderen og skyldes åens meget ringe fald, der betyder, at vandstrømmen virker som om, at den er død - derfor fra gammel tid "den døe o".

Døde Å går efter regnvejr ofte over sine bredder og oversvømmer de omkringliggende enge.





