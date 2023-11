Danmarks første elektriske 19 tons stilladsbil er fransk og opbygget med kran på Fyn

Fredag 3. november 2023 kl: 13:00

Global Cab førerhus

4 x 66 kW batteripakke

E-PTO - kraftudtag

Komfortstole

Køleskab

Højresvings- og bakkamera

Af: Redaktionen Virksomheden har i dag øget fokus på miljøvenlige løsninger og ønsker dermed også at køre grønnere. Det var derfor en stor dag, da LHK Stillads tirsdag 26. september fik leveret sin nye to-akslede, elektriske Renault Trucks D-Wide E-Tech 4x2 19 tons stilladsbil.Den nye Renault Trucks D-Wide, der er lakeret i LHK Stillads’ gule farve og byder er blandt andet leveret med:Bilen er hos opbygget fra Fyns Karosseribyg i Odense med blandt andet en HMF 2310-kran med otte hydrauliske udskud, der giver den en rækkevidde på 21,5 meter med en byrde på 490 kg. Outdoor Media har stået for montering af reklamer i firmaets røde farve.Christian Lennett fra Volvo Truck Center/Renault Trucks Taastrup har stået for salg og levering af den nye stilladsbil.6. oktober 2022 fortalte vi også om en ny stilladsbil til LHK Stillads. Den gang var der tale om en dieseldrevet Renault Trucks D-Wide 6x2 - 26T med en 8-liters seks-cylindret motor på 320Interesserede kan læse mere om den lastbil