- Ny sælger er født ind i lastbilbranchen

Torsdag 2. november 2023 kl: 13:03

Jacob Hetoft Ortmann Nielsen er ny sælger i Scania Danmark's team Øst.

Af: Redaktionen Jacob Hetoft Ortmann Nielsen er udlært lastvognsmekaniker og er ud af en familie, der i flere generationer har drevet vognmandsforretning. Han er udlært hos Volvo Trucks, hvor han også de seneste år har arbejdet med salg af lastbiler.- Lastbiler i den ene eller anden afskygning har altid været en del af mit liv, så da jeg skulle tage en uddannelse, var det selvfølgelig lastvognsmekaniker valget faldt på, qua interessen for teknik, lastbiler og branchen generelt. Med tiden blev jeg mere interesseret i salg og valgte at gå den vej efter endt uddannelse og nogle år som mekaniker. Min uddannelse og baggrund gør, at jeg i dag som sælger er i stand til at sætte mig ind i kundens behov og rådgive omkring den bedste transportløsning, siger Jacob Hetoft Ortmann Nielsen.Den første måned i sælgerstolen er gået med at sætte sig grundigt ind i sine nye kunders behov og forretning og nu er det ud over stepperne.- Min vigtigste opgave i Scania er at bidrage med sparring og samarbejde med vores kunder, så de får lige præcis den løsning, der tjener dem bedst i hverdagen og i deres forretning - også når det gælder den grønne omstilling, helt fra ladeløsninger til lastbiler. Jeg vil bruge min viden omkring teknikken og kendskab til branchen, samt min løsningsorienterede tilgang til den konkrete opgave, så kunden og jeg sammen kommer i mål, lyder det fra Jacob Hetoft Ortmann Nielsen.