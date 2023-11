16 ud af 80 køretøjer kørte hjem med en sag hos politiet

TUNGVOGNSKONTROL AF ROEKØRSEL PÅ LOLLAND-FALSTER:

Torsdag 2. november 2023 kl: 12:58

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen For ikke at friste nogen til at køre med overlæs har roefabrikkerne indført, at de kun betaler for den vægt af roer, som det er lovligt at køre med. Dermed blev det kun til en enkelt sag om overlæs af roer på en traktor med påhængsvogn. En lastbil med en container lækkede roeaffald under kørslen, da containeren ikke var helt tæt. Chaufføren blev derfor sigtet for at overtræde reglerne om belæsning.- Der er trængsel på vejene til og fra roefabrikkerne på denne årstid. Så det er rigtig godt for sikkerheden, at der er meget få sager om overlæs, men der er dog stadig behov for at sikre, at vognmændene vedligeholder deres køretøjer og holder styr på reglerne, siger Michael Sander, der er politikommissær i Tungvognscenter Øst.Under kontrollen blev nummerplader fra fem påhængs- og sættevogne inddraget, da de ikke opfyldte kravene til bremser eller syn.Tirsdag på havnen i Nakskov fik en lastbil med sættevogn testet bremserne, hvor der blev konstateret en utæt bremsepotte. Under bremsetesten tabte sættevognen så meget luft, at det ikke var muligt at gennemføre bremsetesten. Fejlen blev vurderet som så farlig, at nummerpladen blev inddraget, og der blev udstedt et kørselsforbud på vognen, indtil den var repareret.Vognmanden måtte derfor sørge for at få roerne flyttet over til en anden vogn, før godset kunne leveres til fabrikken. Herefter måtte sættevognen køres på værksted, og vognmanden kan forvente en bøde i sagen.Onsdag på Nykøbing Falster Havn fik en påhængsvogn inddraget nummerpladerne, da vognen under bremsetesten ikke kunne bremse på den ene aksel.De øvrige nummerplade-inddragelser skete på grund af manglende syn. En sættevogn burde været synet i november 2022, men da det ikke var sket, blev nummerpladen inddraget. Herudover var der enkelte sager om overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne, regler om brug takograf samt godsloven.Tungvognscenter Øst, der står for tungvognskontrollen på hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, gennemførte kontrollerne på havnene i Nykøbing Falster og Nakskov mandag til onsdag i dagtimerne.