Trafikstøj kan udvikle problemer med helbredet

Torsdag 2. november 2023 kl: 12:20

Tre gode råd til at mindske påvirkningen fra trafikstøj



Vinduerne er ofte en af de største kilder til, at trafikstøjen kommer ind i boligen. Her kan man enten skifte dem til nogle med tykkere glas og mere støjisolerende, eller man kan montere et tykt forsatsvindue på de eksisterende Støjskærm

En støjskærm kan særligt være en god idé for de boliger med have, der ligger tæt på trafikken. I flere kommuner er det muligt at søge om tilskud til opsætning, og i mange tilfælde kan det være med til at reducere oplevelsen af støj betragteligt Tag kontakt til kommunen eller relevante myndigheder

Hvis man føler sig negativt påvirket af trafikstøj, er der en god chance for, at det samme er tilfældet for ens naboer. Man kan derfor sammen tage kontakt til kommunen eller myndighederne og gøre opmærksom på problemet, så man på den måde kan blive indtænkt, når der bliver planlagt støjreducerende tiltag (Kilde: Miljøstyrelsen og Videncenteret Bolius)





Om undersøgelsen:

Undersøgelsen er foretaget blandt 1.004 repræsentativt udvalgte borgere i Danmark over 18 år af Kantar Public for Gjensidige i august og september 2023.





Om Gjensidige:

Gjensidige er et nordisk skadeforsikringsselskab, som er noteret på Oslo Børs

Selskabet har ca. 4.200 medarbejdere og tilbyder skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum

I Norge tilbydes også pension og opsparing

Driftsindtægterne var i 2022 på 34 milliarder norske kroner, mens forvaltningskapitalen udgjorde 135 milliarder norske kroner

Af: Redaktionen I et lille land som Danmark, kan det være svært at finde et sted at bo, der ikke ligger tæt på større veje, hvor bilerne suser forbi i nærheden.Men selvom det i mange større byer kan være svært at undgå lyden af trafikstøj i sin bolig, så kan lyden fra biler være til så meget gene, at det kan have en række negative helbredsmæssige konsekvenser som eksempelvis stress, uro og hovedpine.I en ny undersøgelse, som Kantar Public har foretaget for Gjensidige, svarer hver femte dansker, at de er påvirket af trafikstøj i deres hjem, og af den gruppe siger knap 20 procent, at det har negative konsekvenser for dem mentalt eller fysisk. Det vil sige knap 4 ud af 100 - 20 procent af 20 procent.Ifølge fagchef for sundhed i Gjensidige, Louise Brix, er de sundhedsmæssige problemer, i forhold til at være udsat for trafikstøj, velkendte, og derfor bør man også være opmærksom på, om man reagerer negativt på det.- Vi reagerer forskelligt på trafikstøj, men for dem, der er påvirket af det, kan det have nogle sundhedsmæssige konsekvenser som dårlig søvn og stress, der kan udvikle sig til mere endnu alvorlige problemer på sigt. Og derfor er det vigtigt at være opmærksom på sin krops signaler, siger Louise Brix.Hun anerkender samtidig, at det både kan være svært at flytte trafikken og sin bolig, og derfor kan den mest nærliggende løsning være at se på, om der er mulighed for at foretage nogle ændringer inde i boligen i et forsøg på at mindske påvirkningen fra trafikstøjen.- Det gælder så vidt muligt om at skærme sig selv fra støjen, mens man er i sit hjem. Og her kan det for nogle give mening at rykke soveværelset til den del af boligen, der er længst væk fra trafikken, ligesom tykke gardiner også kan være en mulig aflastning. Og så er det en god idé så vidt muligt at opsøge ro, når man er uden for hjemmet, siger Louise Brix.