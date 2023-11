Flyselskab fornyer flykabiner i flåde med 12 fly

Torsdag 2. november 2023 kl: 10:39

Af: Redaktionen Finnairs Embraer-fly er indsat på selskabets indenrigsruter i Finland samt på selskabets ruter inden for Europa. Fra Danmark har Finnair ruterne København-Helsinki, København-Doha og Billund-Helsinki i sommerhalvåret. Fra København flyver Finnair med daglige afgange til Helsinki, og her kan rejsende i fremtiden se frem til at flyve med de fornyede Embraer-fly.

Kabinefornyelsen bliver gennemført i løbet af 2024 og 2025, og det første fly med fornyet kabinedesign forventes at være i drift ved udgangen af ​​2024. De fornyede fly af typen Embraer har 100 sæder, og der er i alt 12 fly i selskabets Embraer-flåde. Finnairs flyvninger med Embraer-flyene opereres af Nordic Regional Airlines.









