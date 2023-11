Luftfragtselskab går mod energisk selvforsyning

Torsdag 2. november 2023 kl: 10:34







Om Finnair:

Finnair er et netværksflyselskab, der har specialiseret sig i at forbinde passager- og fragttrafik mellem Asien, Nordamerika og Europa

Finnair er et af verdens ældste flyselskaber i drift, og flyselskabet fejrer sit hundredårsjubilæum i 2023

Finnair har til hensigt at reducere sine nettoemissioner med 50 procent inden udgangen af 2025 fra 2019-basislinien og opnå CO2-neutralitet senest ved udgangen af 2045

Rejsende har kåret Finnair som det bedste flyselskab i Nordeuropa ved Skytrax Awards 12 gange i træk

Finnair er medlem af oneworld-alliancen

Finnair Plc's aktier er noteret på Nasdaq Helsinki-børsen

- Det er klart, at luftfartsindustrien stadig venter på de store løsninger for at reducere flyemissionerne, men i mellemtiden fortsætter vi med at arbejde hen imod en mere bæredygtig drift, siger Robert Lönnblad.

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Finnair Cargo har installeret yderligere 1.790 solcellepaneler på sin fragtterminal i Helsinki LufthavnI løbet af sommer- og efterårsmånederne har Finnair Cargo installeret yderligere 1.790 solcellepaneler på taget af fragtterminalen COOL Nordic Cargo Hub i Helsinki Lufthavn. Sammen med terminalens i forvejen 1.200 solcellepaneler producerer de nye paneler energi svarende til 37 procent af det årlige COOL's elforbrug. På solrige dage er COOL Nordic Cargo Hub fuldstændig selvforsynende med hensyn til elproduktion, og her vil den overskydende produktion af el blive omdirigeret til andre af Finnair's faciliteter.- Med de nye solcellepaneler bliver COOL Nordic Cargo Hub det tredjestørste solcelleanlæg i Finland. På det maksimale niveau kan anlægget producere over 1,1 MW-peak, hvilket mere end tredobler vores produktion, siger Robert Lönnblad, der er Market Director Europe hos Finnair.COOL Nordic Cargo Hub åbnede i 2018 og er designet med bæredygtighedsprincipper i tankerne. Ud over, at solcellepanelerne leverer en del af den nødvendige energi til terminalens drift, er både driftseffektivitet og affaldshåndtering nøje planlagt.I tillæg til de nye solcellepaneler på fragtterminalen installerer Finnair også 645 solcellepaneler på taget af en hangarbygning, der bliver brugt til fly-vedligeholdelse. Installationerne af nye solcellepaneler er en del af selskabets bæredygtighedsprogram i løbet af dets 100-års jubilæumsår.