Ny kampagne skal få antallet af arbejdsulykker ned

GODSTRANSPORT:

Onsdag 1. november 2023 kl: 11:41

Data om arbejdsulykker i vejgodstransport:

Hvert år sker der i gennemsnit to dødsulykker, hvor chauffører bliver klemt eller mast under af- og pålæsning

Ca. 83 procent af alle ulykker, som sker for chauffører, sker, når varer læsses af og på

I ca. 28 procent af de ulykker, som sker under af- og pålæsning, bliver en person klemt eller mast i forbindelse med godshåndtering.

I lidt over 25 procent af disse ulykker får skadelidte et fravær fra arbejdet på mindst en måned

Der sker i gennemsnit 242 ulykker om året, hvor chauffører bliver klemt eller mast under af- eller pålæsning af gods. Det er mere end fire om ugen

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Der sker i gennemsnit mere end fire ulykker om ugen, når chauffører læsser gods af. Derfor sætter Arbejdstilsynet fokus på sikkerhed i vejgodstransport i en ny kampagne. (Foto: Arbejdstilsynet)Der sker i gennemsnit mere end fire ulykker om ugen, når chauffører læsser gods af. Nogle af ulykkerne er så alvorlige, at chaufførerne får mén og lange sygemeldinger, og flere mister livet. Data viser, at der i gennemsnit sker to dødsulykker om året. Men ulykkerne kan forebygges, så chaufførerne kommer sikkert hjem - hver dag. Derfor sætter Arbejdstilsynet med en ny kampagne fokus på sikkerhed i vejgodstransport- Jeg rykker i et bræt, som desværre ikke sidder fast. Jeg falder 2,5 meter ned fra vognen. Selvom det er flere år siden ulykken skete, tænker jeg stadig på ulykken hver dag, siger chauffør Flemming Pedersen, der kom alvorligt til skade og blev sygemeldt i et halvt år på grund af et fald fra en lastbil, da han skulle læsse brædder af.Flemming Pedersen, der fortæller om ulykken i forbindelse med Arbejdstilsynets nye kampagne, er langt fra den eneste chauffør, der er kommet til skade på sit arbejde. Chauffører, der kører med godstransport rundt i landet, er nogle af dem, der er hårdest ramt af arbejdsulykker. Det er særligt, når chaufførerne læsser tungt gods af, at de kommer ud for ulykker.Derfor retter Arbejdstilsynet med kampagnen opmærksomheden mod, hvordan virksomheder kan arbejde systematisk med at forebygge ulykker, så deres chauffører kommer sikkert hjem - hver dag.En af de faktorer, der bidrager til det høje antal ulykker, er forkert eller manglende vurdering af risici, når chaufførerne læsser af. Det kan være, fordi det skal gå hurtigt, fordi forholdene ikke er som forventet på aflæsningsstedet, eller fordi de rette tekniske hjælpemidler ikke er til rådighed i bilen. Kampagnen har konkret vejledning til både arbejdsgivere, kørselsledere og chaufførerne.Interesserede kan læse mere om kampagne og høre chauffør Flemming Pedersen fortælle sin historie om dagen, hvor ulykken skete, og hvordan han efterfølgende har ændret sin måde at arbejde på -Her på redaktionen kan vi kun opfordre til, at man som chauffør lige overvejer om det, man har gang i, er sikkert nok. En gang i 1980'erne, hvor transportnyhederne.dk's redaktør arbejdede som lastbilchauffør - og var meget glad for det - og hoppede ned fra ladet af en lastbil, hvor der sad en stige bag på førerhuset, kom en ældre kollega hen og sagde: I unge gør alt for at ødelægge jer selv, inden i er 25. Og når I så er 25, er det for sent at rette op på det."Gamle røvhul"Næste dag var en af de unge chauffører faldet ned fra en bil og havde brækket benet. Derfor blev stigen på førerhuset troligt taget ned og brugt fremover.