Tirsdag 31. oktober 2023 kl: 10:10

Af: Redaktionen Bilerne får hurtigt lagt nogle kilometer bag sag og bliver lige så hurtigt udsat for slitage. Derfor var Thomas Kristensen ikke i tvivl, da Scania spurgte han, om han ville prøve et nyt serviceaftale-koncept af.ProCare hedder det og er en avanceret serviceaftale med fokus på maksimal oppetid. Serviceaftalen indeholder blandt andet monitorering og analyse af køretøjer - informationer, der bliver brugt til at forudsige kritiske komponentfejl, før de sker.Thomas Kristensens biler kører i gennemsnit 330.000 kilometer årligt. Som hos alle andre vognmænd er oppetid vigtig for de fire biler. En del af kørslen er med såkaldt 24-timers mælk, der er underlagt regler for, at mælken skal stå i supermarkedernes kølemontre inden for 24 timer fra den er malket.- Vi er altid kede af nedbrud, og vi har noget kørsel, der ganske enkelt ikke kan tåle, at bilerne står stille. Så det vil vi for alt i verden gerne undgå, siger Thomas Kristensen og fortsætter:- Ud over det er det vigtigt at holde sine chauffører glade for at gå på arbejde, så derfor går vi meget op i at have biler, der altid er i orden. Man kan jo sige, at ProCare i princippet skal give færre gule lamper, og det giver mig som vognmand og mine chauffører ro i sindet.Thomas Kristensen fortæller, at hans regninger til Falck typisk har ligget på mellem 20.000 og 40.000 kroner årligt for afhentning af biler, der af forskellige årsager har haft nedbrud. Derudover kommer omkostninger på grund af nedetid. Og det er netop det, vognmanden gerne vil undgå. Nedbrud og nedetid.- Nu har vi haft ProCare siden april 2022 som en slags ”test”, og vi vil helt sikkert fortsætte med det, for jeg kan klart se fordelene ved det i en vognmandsforretning som vores med den kørsel, vi har, siger Thomas Kristensen.ProCare er skruet sammen på den måde, at Scania analyserer en lang række parametre såsom belastning af motor, start/stop frekvens, ladning og temperatur og en række andre sensorværdier og sammenholder indkomne data med data fra over 600.000 Scania lastbiler på verdensplan. Ved hvert service udfører værkstedet også et sundheds check på køretøjet, så eventuelle fejl, der kan give nedbrud, bliver minimeret.Hvis noget skal udbedres eller en del udskiftes, bliver vognmanden ringet op og sammen med værkstedet bliver udskiftningen planlagt forud for næste service. Derved sparer man som vognmand unødig tid på værkstedet.- Nøgleordet er samspil. Mellem kunde og værksted. Det er det altafgørende. Med ProCare ligger det i aftalen og i prisen, at når noget skal skiftes, så bliver det skiftet. Der kommer ikke en ekstraregning til kunden. Så vores værksteder får så at sige den frihed at udskifte præventivt og derved minimere nedbrud. Uden kunden skal tage stilling til, hvad det koster, siger Henrik Krogh, der er Fleet-Care Manager hos Scania Danmark.Scania fremhæver, at man kan få en Scania ProCare-aftale på alle Scania-køretøjer bygget fra 2019 og frem - fra store internationale flåder til individuelle køretøjskontrakter.