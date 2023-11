Kran på lastbil ramte gangbro i Køge

Mandag 30. oktober 2023 kl: 17:26

Af: Redaktionen Politiet på Midt- og Vestsjælland oplyser, at der ikke var nogen personer på gangbroen, da kranen ramte broen. Lastbilchaufføren - en 18-årig mand fra Stevns - kom heller ikke noget til ved uheldet.Lastbil og kran havde kilet sig fast under broen og spærrede vejen, så busruter, der normalt kører under broen, blev lagt om.









Politiet afspærrede gangbroen, og brandvæsnet kom frem for at tilse broen. Det blev vurderet, at der ikke var fare for at broen kunne styrte sammen på grund af skaderne. Lastbilen og kranen blev fjernet af ejeren, hvorefter der blev ryddet op på stedet.





Køge Kommune blev orienteret om skaderne på broen, og politiet optog rapport om uheldet.









