Færdselsstyrelsen sender regulering af minimumstimesatserne for aflønning af chauffører i høring

CABOTAGEKØRSEL ELLER VEJDELEN AF KOMBINERET TRANSPORT:

Fredag 27. oktober 2023 kl: 13:36

I paragraf 12, stk. 2, ændres 173,64 kr til 180,46 kr

I paragraf 12, stk. 3, ændres 178,72 kr til 185,33 kr

Af: Redaktionen Det fremgår at det udsendte forslag, at timelønnen ændres som følger:Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2024.Høringsfrist er onsdag 22. november 2023.Færdselsstyrelsen udsendte 21. september i år et udkast til en ny hovedbekendtgørelse om vilkår for udførelse af cabotagekørsel, den indledende eller afsluttende vejstrækning af kombineret transport og ikke-bilateral international transport i offentlig høring. Udkastet kan findes på Høringsportalen. Ændringsbekendtgørelsen er udarbejdet som en ændring til den nye hovedbekendtgørelse, der forventes at træde i kraft onsdag 1. november. Ændringsbekendtgørelsens henvisninger til hovedbekendtgørelsen afventer således udstedelsen af den nye hovedbekendtgørelse.