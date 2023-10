Seks projekter vil tilsammen bygge over 280 MW elektrolysekapacitet

DANMARKS FØRSTE PTX-UDBUD ER AFGJORT:

Fredag 27. oktober 2023 kl: 11:53

Fakta om udbuddet:

Energistyrelsen åbnede for Power-to-X-udbuddet i april 2023 og lukkede for tilbud 1. september 2023

Der er afsat 1,25 milliarder kroner til dette PtX-udbud

Energistyrelsen har modtaget ansøgninger for over fire milliarder kroner. Der blev ansøgt om støtte til projekter med samlet en elektrolysekapacitet på ca. 675 MW

Energistyrelsen har fundet seks vindere fordelt på fire forskellige virksomheder

Støtte pr. GJ Virksomhed/projekt Placering Samlet beløb Kapacitet på anlæg 9,3000 kr/GJ Plug Power Idomlund Denmark Holstebro 107.673.447 kr 100 MW 40,0000 kr/GJ European Energy/ Vindtestcenter Måde K/S Esbjerg 43.994.973 kr 9 MW 46,0000 kr/GJ European Energy/ Padborg PtX ApS Padborg 910.800.000 kr 150 MW 59,9998 kr/GJ Electrochaea/Biocat Roslev Rybjerg 71.279.762 kr 10 MW 67,0000 kr/GJ European Energy/ Kassø PtX Expansion ApS Rødekro 81.879.549 kr 10 MW 67,4998 kr/GJ HyproDenmark/Everfuel Fredericia Tilbydes resterende beløb



Af: Redaktionen Energistyrelsen betegner Power-to-X (PtX) som en essentiel brik i den omstilling, Danmark skal igennem for at nå målet om klimaneutralitet i 2050. Den grønne brint, der produceres på PtX-anlæggene, gør det muligt at omstille fra fossile brændsler til en mere vedvarende løsning i sektorer, som er svære at elektrificere som eksempelvis den tunge transport, skibsfarten og luftfarten.Der blev åbnet for ansøgninger i april, og der har været stor interesse for udbuddet. Virksomhederne har ansøgt for over fire milliarder kroner. Da budgettet for udbuddet var på 1,25 milliarder kroner, er der dermed ansøgt for mere end tre gange budgettets midler.Vinderne af udbuddet er Plug Power Idomlund Denmark, European Energy/Vindtestcenter Måde K/S, European Energy/Padborg PtX ApS, Electrochaea/Biocat Roslev og European Energy/Kassø PtX Expansion ApS. De fem vindere har fået tildelt hele deres tilbud, men da der er en rest i puljen, vil HyProDenmark/Everfuel desuden blive tilbudt et reduceret tilbud.- I Energistyrelsen værdsætter vi i høj grad den store interesse, der har været for udbuddet. Det er første gang, at vi får en indikation om støttebehovet til den grønne brint, og det er et stærkt signal, at så mange projekter har budt under de 70 kroner pr. GJ. Det er positivt for konkurrencen på markedet og for den grønne omstilling. Det er en industri under udvikling, og vi er glade for, at vi med de her penge kan hjælpe industrien godt på vej, siger vicedirektør i Energistyrelsen Martin Hansen.Seks forskellige projekter med forskellige støttebehov De seks vindende projekter har budt ind med relativt forskellige støttebehov og vidt forskellige størrelser på deres anlæg. Plug Power Idomlund Denmarks projekt har budt ind med det laveste støttebehov på blot 9,30 kroner pr. GJ produceret grøn brint. Den tildelte støtte til vinderprojekterne vil blive udbetalt som fast pristillæg over en 10-årig periode.De seks projekter vil tilsammen bygge over 280 MW elektrolysekapacitet.I tabellen nedenfor kan man se mere om de seks vinderprojekter.Med afgørelsen af PtX-udbuddet starter en ti dages stand still-periode, hvorefter Energistyrelsen og de vindende projekter indgår kontrakter under forudsætning af, at der ikke modtages en klage i perioden.Efter kontrakterne er indgået, har vinderne som udgangspunkt fire år til at bygge anlæggene og herefter sætte dem i drift. Flere af projekterne forventer dog, at elektrolyseanlæggene kan være færdige før og klar til drift i 2026.