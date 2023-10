Norsk lavprisflyselskab vil flyve højt på fossilfrit flybrændstof

Torsdag 26. oktober 2023 kl: 15:16

Af: Redaktionen Brugen af fossilfrit brændstof i disse uger reducerer Norwegian's CO2-udledning på ruten med op mod 80 procent samlet set.









På et år har Norwegian cirka 2.200 flyvninger mellem Aalborg og København, hvilket indebærer et forbrug på omkring 3.000 ton flybrændstof.









Hvis den tilsvarende mængde fossilfrit flybrændstof blev indført for at dække alle flyvninger på et år, ville CO2-udledningen fra ruten ifølge Norwegianblive reduceret med næsten 10.000 ton samlet set i et livscyklusperspektiv.









