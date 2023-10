Læk fra container udløste alarm på havnen i Aarhus

Torsdag 26. oktober 2023 kl: 12:32

Af: Redaktionen Det viste sig, at der på grund af et uheld var gået hul på containeren og på nogle af de sække med svovlgranulat, som lå i containeren.Tre medarbejdere på havnen havde indåndet noget af støvet fra granulatet, og de blev derfor kørt til tjek på skadestuen. Østjyllands Politi, oplyser, at de ikke umiddelbart var kommet noget til.Politiet afspærrede et mindre areal på havnen efter anmeldelsen, mens der blev ryddet op på stedet.I forbindelse med udslippet blev en alarm på havnen kortvarigt aktiveret, men der var ikke fare for personer i området.