- Vognmænd med elektriske lastbiler får flere lademuligheder

Torsdag 26. oktober 2023 kl: 11:58

Fire ladepunkter på vej i Aarhus



Første ladepunkter i Esbjerg

Om Norlys:

Norlys er først og fremmest et forsyningsselskab, der leverer elektricitet og internet til over 1 million adresser i Danmark

Norlys har fokus på den grønne omstilling og et mere digitalt Danmark

Norlys har omkring 800.000 andelshavere, cirka 1,6 millioner kundeforhold og 3.500 medarbejdere og er dermed Danmarks største energi- og telekoncern

Norlys ejer Netselskabet N1 og har hovedsæde i Silkeborg samt afdelinger i blandt andet Aarhus, Aalborg, Esbjerg og København

Af: Redaktionen I forbindelse med udmeldingen om, at Norlys vil opsætte ladestandere på havnene i Aarhus og Esbjerg og ved motorvejen omkring Korsør, peger forsyningsselskabet på, at det sker med baggrund i et stigende behov for lademuligheder for vognmænd, der kører med batteri-elektriske lastbiler.Derudover fremhæver Norlys, at 12 procent af den CO2, der udledes fra vejtransport i Danmark, stammer fra lastbiler, og derfor er der behov og god grund til at få flyttet den tunge transport fra diesel-drift til el-drift.- For os er der ingen tvivl om, at elektrificering af den tunge transport er vejen frem, hvis vi vil nå klimamålene. Vognmændene står med en stor og bekostelig opgave med at udskifte deres vognpark. I Norlys vil vi gerne være med til at sikre, at der også er gode muligheder for at lade de nye ellastbiler, siger Mads Brøgger, der er direktør i Norlys’ energiforretning.I første omgang bliver der tale om 400 kW alle tre steder. Da Norlys’ ladestandere er lavet til at kunne blive opgraderet i takt med, at lastbilbatterier udvikler sig, vil det til næste år være muligt at opgradere standerne til 800 kW.Ladepladserne i Aarhus, Esbjerg og Korsør er kun begyndelsen for Norlys, som har et mål om at levere fremtidens ladeløsninger til batteri-elektriske lastbiler. Norlys har flere ladepladser til batteri-elektriske lastbiler på tegnebrættet - blandt andet langs store dele af hovedvejnettet.Norlys’ første ladeplads til batteri-elektriske lastbiler bliver opsat på havnen i Aarhus, der er Danmarks største erhvervshavn. Ladestanderne opstilles hos transportvirksomheden Dania Connect, der har bestilt fire batteri-elektriske lastbiler til kørsel i Danmark, mens deres søsterselskab i Sverige i forvejen kører med tre batteri-elektriske lastbiler. Om natten skal de nye ladestandere lade Dania Connects egne lastbiler, mens de i tidsrummet 6.00-17.00 bliver offentligt tilgængelige, så andre vognmænd kan få glæde af dem.- I transportsektoren vil vi gerne bidrage til den grønne omstilling, og derfor har vi nu taget første skridt mod mere bæredygtig transport. Men skal vi og resten af branchen for alvor elektrificeres, kræver det langt bedre lademuligheder for lastbiler. Vi vil gerne give vores bidrag til at få udbygget ladenettet, og derfor stiller vi vores ladestandere til rådighed for andre vognmænd, siger Frank Hjortekær-Jensen, der er administrerende direktør i Dania Connect.I første omgang opstilles der to ladestandere med i alt fire ladeudtag, som forventes at være klar til brug i begyndelsen af det nye år.På Esbjerg Havn opsætter Norlys tre ladestandere med i alt seks ladeudtag til batteri-elektriske lastbiler. Alle seks ladeudtag bliver offentligt tilgængelige hele døgnet for vognmænd, der har brug for at lade deres lastbiler.De nye ladestandere på Esbjerg Havn forventes at blive de første offentlige ladestandere til lastbiler i Esbjerg, og de forventes at stå klar til brug i løbet af første halvdel af 2024.Ved Korsør opstilles der tre ladestandere på en kommende ladeplads ved motorvejsafkørsel 42. De ventes at stå klar til brug midt i 2024.- Med ladestandere i både Aarhus, Esbjerg og Korsør binder vi nu det østlige og vestlige Danmark sammen for el-lastbilerne. For omstillingen af den tunge transport er det en rigtig god nyhed, at lastbilerne snart kan lade på to af Danmarks største havne og på Sjælland, siger Mads Brøgger.I dag er der opstillet offentligt tilgængelige ladestandere til batteri-elektriske lastbiler i eksempelvis Nyborg, Horsens og Hirtshals.