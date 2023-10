Flertal støtter EU-Kommissionens plan for reduktion af CO2-emissioner fra lastbiler og busser

EU-PARLAMENTETS MILJØUDVALG:

Torsdag 26. oktober 2023 kl: 10:46

Andre foreslåede foranstaltninger omfatter:

Oprettelse af et årligt "Zero-Emission HDVs Forum" for at arbejde på en effektiv og omkostningseffektiv udrulning af genopladnings- og tankningsinfrastruktur

Inden udgangen af 2026 bør EU-Kommissionen vurdere muligheden for at udvikle en metode til rapportering af CO2-emissioner i hele livscyklussen for nye HDV'er

Baggrunden for betænkningen:

Af: Redaktionen Betænkningen peger på, at kravene til reduktion af CO2-emissioner for tunge køretøjer (HDV'er) skal styrkes, og at udrulning af den nødvendige genopladnings- og tankningsinfrastruktur vil spille en nøglerolle i at reducere emissionerne fra hele HDV-flåden for at nå EU's 2050 klimaneutralitetsmål.Punkter fra betænkningen fra EU-Parlamentets Miljøudvalg:Skærpet emissionsgrænse inden 2035 for at forbedre luftkvaliteten i EUMål i overensstemmelse med European Green Deal og REPowerEU-måleneTunge køretøjer tegner sig for 25 procent af drivhusgasemissionerne fra vejtransport i EUStrengere overordnet mål for 2035, nul-emission bybusser i 2030Flertallet i EU-Parlamentets Miljøudvalg ønsker stærke CO2-reduktionsmål for mellemstore og tunge lastbiler, herunder erhvervskøretøjer (såsom skraldebiler, tipvogne eller betonblandere) og busser. Disse mål vil blive fastsat til 45 procent for perioden 2030-2034, 70 procent for 2035-2039 (sammenlignet med de 65 procent, som EU-Kommissionen foreslår) og 90 procent fra 2040.Flertallet blev også enige om, at alle nyregistrerede bybusser skal være nul-emissionskøretøjer fra 2030. De tilføjede muligheden for, at medlemslandene kan anmode om en midlertidig undtagelse (indtil 2035) for bybusser, der er drevet af biometan, under strenge betingelser knyttet til tilstedeværelsen af tankningsinfrastruktur og til brændstoffets oprindelse.- Overgangen til nul-emission lastbiler og busser er ikke kun nøglen til at opfylde vores klimamål, men også en afgørende drivkraft for renere luft i vores byer, påpegede det hollandske medlem af EU-Prlamentet Bas Eickhout (Greens/EFA,), der har været ordfører for forslaget.- Vi giver klarhed for en af de store fremstillingsindustrier i Europa og et klart incitament til at investere i elektrificering og brint. Vi bygger på EU-Kommissionens forslag, men med mere ambition. Vi ønsker at udvide reglernes anvendelsesområde til at omfatte små og mellemstore lastbiler og erhvervskøretøjer - sektorer, der er særligt vigtige for byluftkvaliteten - og vi tilpasser flere mål og pejlemærker for at indhente virkeligheden, efterhånden som overgangen bevæger sig. hurtigere end forventet, sagde han videre.Medlemmerne af EU-Parlamentet skal efter planen tage stilling til rapporten under plenarmødet i november. En vedtagelse vil markere EU-Parlamentets forhandlingsposition med EU-landenes regeringer om den endelige udformning af lovgivningen.14. februar 2023 fremlagde EU-Kommissionen et forslag om at fastsætte CO2-standarder for tunge køretøjer fra 2030 og frem for at hjælpe med at nå EU's mål om klimaneutralitet inden 2050 og sænke efterspørgslen efter importerede fossile brændstoffer. Tunge køretøjer, såsom lastbiler, bybusser og langdistancebusser, står for 25 procent af drivhusgasemissionerne (GHG) fra vejtransport i EU og tegner sig for godt 6 procent af EU's samlede drivhusgasemissioner.