Overhalingsspor ved Kalvebod overhaler vendespor ved Kastrup

Torsdag 26. oktober 2023 kl: 10:14

Vendspor må vente

Fakta om afsatte midler:

326,2 millioner kroner (2023-priser) til et vendespor ved Københavns Lufthavn Station

362,0 millioner kroner (2023-priser) til anlæg af et overhalingsspor ved Kalvebod

De samlede midler på 688,2 millioner kroner anvendes til et overhalingsspor ved Kalvebod, som bliver forbedret til et ekstra overhalingsspor.

Af: Jesper Christensen Anlægget af overhalingsspor ved Kalvebod er en forudsætning for at opnå de fulde gevinster af en sydlig jernbanekorridor fra Roskilde via Ny Ellebjerg (kommende København Syd) til Københavns Lufthavn. Projektet er samtidig grundlag for at kunne håndtere det øgede antal godstog, som forventes at komme, når Femern Bælt-forbindelsen står færdig.Forligskredsen har besluttet en løsning, hvor der anlægges et overhalingsspor, som samtidig er forberedt til en udvidelse med et ekstra overhalingsspor og dermed en fremtidssikring af kapaciteten til både gods- og passagertog.Et vendespor ved Københavns Lufthavn Station indgår også i Infrastrukturplan 2035. Men forligskredsen er enige om at udskyde beslutning om anlæg og udformning af vendesporet til et senere tidspunkt, da en undersøgelse fra Sund & Bælt viser, at et vendespor med den planlagte togtrafik til og med 2030 vurderes at have meget lille betydning for punktligheden i togtrafikken, når udvidelsen af Københavns Lufthavn Station er gennemført.Undersøgelsen viser også, at overhalingsspor har den største betydning for togtrafikken og er afgørende for realiseringen af den nye sydlige jernbanekorridor.Midlerne fra det udskudte vendespor anvendes til projektet med overhalingsspor ved Kalvebod.Med en udskydelse af beslutningen om vendespor kan der samtidig tages højde for Øresundstrafikken efter 2030 samt længden af fremtidens Øresundstog. Der vil i forbindelse med en beslutning om vendespor samtidig skulle anvises ny finansiering.Med aftalen om Infrastrukturplan 2035 er der afsat: