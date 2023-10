De første busser med elektriske busramper er sendt ud i trafikken på Sjælland

Onsdag 25. oktober 2023 kl: 13:36

Af: Redaktionen De elektriske ramper, som Movia sammen med kommuner og regionerne på Sjælland stiller krav om i de nyeste udbud, gør det lettere for kørestolsbrugere og gangbesværede at stige på og af busserne.Og de første busser med elektriske ramper er sendt ud i trafikken i Københavns, Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Gladsaxe, Allerød, Ballerup, Frederikssund, Furesø, Hillerød eller Lyngby-Taarbæk Kommune.I løbet af december udvides flåden til også at omfatte Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Rødovre, Helsingør og Ringsted Kommune.Det er ikke alle busser i kommunerne, der har elektriske ramper endnu, da skiftet sker i samme takt, som eksisterende buser - først og fremmest dieselbusser - bliver udskiftet med el-busser.På dot.dk - Din Offentlige Transports hjemmeside - kan man under handicapinformation holde sig orienteret om, hvilke buslinjer, der betjenes af busser med elektriske ramper.Movia er ikke først i Danmark til at køre med busser med elektriske ramper. I 2015 introducerede trafikselskabet FynBus elektriske ramper. I Jylland har trafikselskabet Midttrafik også et par års erfaring med elektriske ramper på udvalgte buslinjer.Da det har været et ønske fra passagererne, at Movia kunne tilbyde en tilsvarende service, har Movia fulgt erfaringerne fra Fynbus og Midttrafik for at sikre de bedste vilkår for introduktionen af elektriske ramper i busserne på Sjælland og øerne.