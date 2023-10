Nyt it-system skal gøre bilsyn nemmere

Onsdag 25. oktober 2023 kl: 13:12

Af: Redaktionen Når køretøjet i fremtiden skal synes, vil indkaldelsesprocessen og behandlingen af synsrapporten foregå ved hjælp af Færdselsstyrelsens it-system ved navn eSyn, der er leveret af den digitale konsulentvirksomhed Solita A/S - tidligere Commentor A/S. Det nye system, der er udviklet til at holde i mange år, betegnes som mere brugervenligt, end det hidtidige.- Det hidtidige system var baseret på en løsning, der havde en del år på bagen, og det var efterhånden blevet svært at vedligeholde det. Det gjorde det blandt andet svært at tilføje med nye funktionaliteter. I det nye system har brugervenlighed og tilpasningsevne været i centrum gennem udviklingen, så det bliver nemmere at vedligeholde og opdatere systemet i fremtiden, siger Lasse Zaar, der er teamlead og Senior Project Manager hos Solita A/S.Hans arbejdskollega, Esben Walter Greve, der er VP, Development hos Solita A/S, peger på, at det har været essentielt for Solita A/S, at projektet har kørt helt efter planen.- Det gælder både i forhold til den planlagte tid, budget og ikke mindst kvalitet. Det er vi lykkedes med gennem et tæt og godt samarbejde med kunden samt ved konstant at sikre kvalitet og fremdrift hos vores udviklingsteam, siger han.Færdselsstyrelsen benytter eSyn til at føre tilsyn med synsstederne, mens synsstederne anvender systemet til at indtaste oplysninger om hver enkelt syn. Hos Færdselsstyrelsen er man derfor tilfredse med, at det nye it-system nu er kommet i gang, da det har nemlig været efterspurgt af branchen.Hos Færdselsstyrelsen ser man frem til, at synsvirksomhederne tager systemet og dets nye muligheder i brug.- Det gamle system har længe trængt til en opdatering og modernisering, da det komplicerede arbejdsgangene for både synsvirksomhederne og Færdselsstyrelsens medarbejdere. Synsbranchen har derfor efterspurgt et nyt system med en højere grad af brugervenlighed, og det har vi i tæt samarbejde med Solita arbejdet på at gøre til virkelighed, siger Nicoline Zederkof Jensen, der er kontorchef for Tilsyn på vej hos Færdselsstyrelsen.- Med det nye eSyn har vi gjort det nemmere at indberette mangler, som er konstateret under synet, hvilket også gør vores tilsynsopgave mere effektiv, og så har vi åbnet op for, at eSyn også kan benyttes af omsynsvirksomhederne, der nu kan udskrive rigtige synsrapporter. Vi har arbejdet intenst for at sikre, at det nye eSyn bliver en succes, og vi har været glade for samarbejdet med Solita.



Udrulningen at det nye eSyn blev indledt i begyndelsen af september.





