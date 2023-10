Lastbilchauffør mistede kontrollen over sin bil - og skulle hjælpes ud af førerhuset

Onsdag 25. oktober 2023 kl: 13:00

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Lastbilens chauffør - 57-årig mand fra Jerslev Sj. - blev hjulpet ud af lastbilens førerhus og herefter bragt til skadestuen, da han havde pådraget sig forskellige skrammer som følge af uheldet.Politiet på Midt- og Vestsjælland oplyser, at lastbilchaufføren var kommet kørende i sit sættevognstog ad Tølløsevej i nordøstlig, da højre forhjul på sættevognstrækkeren af ukendte årsager var kommet i rabatten. Lastbilchaufføren kunne ikke få rettet vogntoget op, og vogntoget endte i grøften og væltede om på højre side.Ingen øvrige trafikanter var involveret i uheldet, hvor et autoværn i en kurve på vejen og et elskab blev beskadiget.