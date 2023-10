Nepalesisk chauffør kørte med asbestholdigt affald - uden afmærkning

Onsdag 25. oktober 2023 kl: 11:57

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen (Foto: Autobahnpolizei Thüringen)Under kontrollen konstaterede betjentene, at lasten af affald, der var fyldt i store bigbags, ikke var mærket i henhold til reglerne i ADR-konventionen. Betjentene kunne også konstatere, at flere af de store sække var beskadiget, hvilket betød, at transporten af det asbestholdige isoleringsmateriale/-affald ikke længere var sikret.En yderligere undersøgelse af lasten viste derudover, at der også var andet affald på ladet at sættevognen, som ikke var angivet i de medfølgende dokumenter.Chaufføren på vogntoget - en 45-årig mand fra Nepal - kunne derudover ikke fremvise de nødvendige tilladelser til transporten.Lasten blev efterfølgende læsset af på asbestdeponiet i Caaschwitz i samarbejde med medarbejdere fra Thüringer Landesamts für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.Under aflæsningen af den deklarerede last dukkede der store mængder metaldele op sammen med brugt arbejdstøj.På baggrund af de mange overtrædelser af reglerne for transport af farligt afflad, blev tilladelsen til affaldstransport inddraget og lastbilen sendt tilbage til Italien. Politiet vil sigte transportøren for brud på reglerne om transport af affald.Interesserede kan læse mere på Wikipedia om Hermsdorfer Kreuz, der er det næstældste autobahn-kreuz i Tyskland - klik