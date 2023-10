Ladetjeneste til tunge køretøjer åbner i 12 lande

Onsdag 25. oktober 2023 kl: 11:11

Af: Redaktionen Uafhængigt af, hvem der drifter de mange ladepunkter i netværket, får man som kunde kun én samlet faktura fra Scania. Tjenesten er tilgængelig uden tilmelding eller månedlige gebyrer, og kunden betaler en forudsigelig pris, når ydelsen benyttes. Eneste krav for at få adgang til Scania Charging Access er, at man ejer mindst én Scania uanset type.Man får adgang til tjenesten via Scania Driver App eller på My Scania. Her kan man se ladepunkter i netværket i Europa, der er vurderet manuelt af Scania i forhold til, hvor velegnede de er til lastbiler og busser samt deres tilgængelighed.Tjenesten er primært designet til opladning langs kundernes ruter.- Vores mission er at muliggøre og forenkle ægte elektrificering ved at fjerne alt fra rækkeviddeangst til administrativt bøvl fra ligningen og tilbyde ladepunkter, der opfylder kravene til lastbilopladning, siger Magnus Höglund, der er Head of Charging Solutions hos Scania og fortsætter:- Vi vurderer og rangerer alle eksisterende ladepunkter manuelt, både dem til tunge køretøjer og dem til personbiler. Det hjælper os med at identificere dem, der vil være til gavn for vores kunder, indtil infrastrukturen er udbygget med et betydeligt større antal i et omfattende netværk, der udelukkende er dedikeret til tunge køretøjer, siger han videre.Selv om selve ladenetværket for lastbiler og busser er begrænset til at begynde med, forudser Magnus Höglund en hurtig vækst.- Netværket vil løbende blive udbygget i løbet af 2024 og frem, når ladeoperatører som Milence og andre er kommet op i fart. Ved at bruge Scania Driver App eller My Scania kan ladepunkter, der af Scania er rangeret som klar og velegnet til lastbiler, samt deres tilgængelighed, identificeres. Vi tilføjer løbende både nye funktionaliteter og flere ladeoperatører til tjenesten, fremfører han.