Eftersøgningen efter overlevende efter skibskollision i Tyske Bugt blev indstillet sent onsdag aften

Onsdag 25. oktober 2023 kl: 09:46

Af: Redaktionen Tirsdag eftermiddag og aften var fokus på at få dykkere ned til det sunkne skib, der lå på omkring 30 meter vand, da man ikke kunne udelukke, at der stadig var søfolk om bord, som måske stadig var i live. Omkring klokken 22.45 blev eftersøgningen ved det sunkne skib indstillet på grund af vejr- og strømforholdene. Den 22 mand store besætning på det andet skib - det 190 meter lange og 28,5 meter brede fragtskib »Polesie« meldes i god behold.





Chancen for, at de fire savnede søfolk stadig er i live, svinder i takt med, at tiden går.

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.