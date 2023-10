Energiselskab melder om massiv interesse efter elektriske løsninger

Tirsdag 24. oktober 2023 kl: 20:23

Af: Redaktionen Elektrificeringen af den tunge trafik er på vej frem. Det stigende antal batteri-elektriske lastbiler - der var pr. 30. september i år registreret 382 batteri-elektriske lastbiler og plugin-hybrid lastbiler over 3.501 kg i Danmark - kræver den rette infrastruktur langs vejene, hvor Uno-X Truck er et af flere selskaber, der har opsat ladestandere tilpasset elektriske lastbilers behov for energi.- Vores mission er at udvikle og fremme løsninger for fremtidens mobilitet. Derfor investerer vi i elektrificeringen af den tunge trafik, så chauffører og vognmænd kan fragte varer rundt i Danmark med el-lastbiler. Vi startede i Nyborg i foråret på grund af den centrale beliggenhed, derefter etablerede vi el-ladestandere i Horsens i sommer og har endnu flere anlæg på vej, siger Michael B. Hansen, der er COO hos Uno-X Erhverv.- Interessen for el har været overvældende. Det kommer til at gå stærkt den kommende tid, men det kræver den rette infrastruktur langs vejene. Ladeinfrastrukturen skal udbygges, hvis flere vognmænd skal med på den grønne omstilling. Vores kunder skal gøre det i det tempo, der er rigtigt for dem, vores fornemmeste opgave er at understøtte hele tiden, også med offentlige el-ladestandere, siger han videre.Det anslås, at der er omkring 2.200 offentlige tankstationer landet over, hvor vognmænd kan tanke diesel, mens der i dag kun er enkelte offentligt tilgængelige ladestandere i Danmark, hvor man kan lade en batteri-elektrisk lastbil op - eksempelvis i Nyborg, Horsens og Hirtshals.På eComExpo vil Uno X Erhverv opstille en el-ladestander, som skal danne rammen for en masse gode snakke om omstillingen af den tunge trafik.- Vi får altid rigtig meget ud af at være til stede på messer. Jeg er helt overbevist om, at eComExpo vil være en vigtig ramme for branchen til at mødes og drøfte, hvordan vi kan omstille transportbranchen. Jeg ser frem til en masse gode og konstruktive dialoger, siger Michael B. Hansen.