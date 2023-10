Dieselmotor i nyeste version lander i Klasse 3 - og trækker vejafgiften nedad med 26 øre

Tirsdag 24. oktober 2023 kl: 20:11

Af: Redaktionen Den kilometerbaserede og CO2-afhængige kilometerafgift's fem klasser. (Kilde: Lovforslaget om afgiften)Svenske Scania oplyser, at den seneste Super 13-liters dieselmotor ender i Klasse 3, hvilket betyder, at kilometerafgiften bliver 26 øre lavere pr. kilometer end den dyreste klasse. Kører en bil med den nyeste Scania Super 13-liters motor er der yderligere 14 øre at hente pr. kørt kilometer.

Det er beregningsværktøjet VECTO, der danner grundlag for, hvilken klasse et køretøj lander i. Det er EU Kommissionen, der har udviklet VECTO, som siden januar 2019 har været et obligatorisk værktøj til at udregne alle nye lastbilers CO2-udledning samt brændstofforbrug.





Den danske stat har med vedtagelsen af loven om vejafgift for tunge køretøjer fastsat priserne i fem forskellige klasser, hvor klasse 5 er den bedste og dermed den billigste, mens klasse 1 er den dårligste og dermed den dyreste. Det er udelukkende elektriske lastbiler og køretøjer, defineret som nulemissionskøretøjer, der lander i klasse 5. For konventionelle diesel-lastbiler er den absolut bedste klasse, det lige nu er muligt at lande i, klasse 3. Og det er en eftertragtet klasse set ud fra den besparelse, der er at hente og set ud fra et miljømæssigt aspekt.





Scania's nye Super 13-liters motor, der blev lanceret tilbage i 2021, kørte den ind med et dieselforbrug, der var 8 procent lavere end Scania's tidligere 13-liters motor, der i forvejen havde et lavt brændstofforbrug.





Det lave brændstofforbrug betyder eksempelvis, at en tre-akslet Scania R 560-bogie kører ind i klasse 3 og set i forhold til en tilsvarende trækker, der havner i klasse 1, vil forskellen efter et år være et plus på 26.000 kroner med 100.000 km om året.





I reglerne for den nye afgift står der, at køretøjet, og dermed hvilken klasse køretøjer er registret i, skal genberegnes hvert sjette år. Det betyder, at Klasse 3, som Scania's Super 13-liters motor havner i, holder de næste seks år. Det gør forskellen til lastbilen i Klasse 1 også. Det betyder, at efter seks år er der opbygget en forskel alene i kørselafgifter på 6 gange 26.000 kroner lig med 156.000 kroner uden at den ekstra forskel, der vil være, hvis der også er kørsel i miljøzoner.





Scania gør opmærksom på, at grænseværdierne bliver skærpet 1. juli 2024. Derfor er det vigtigt, at man får taget det forhold med i sine betragtninger i forhold til, hvornår bilen bliver registreret.





Går man som kunde med tanker om at investere i en ny lastbil, peger Scania på, at det er vigtigt at sikre sig, at den nye lastbil kan køre ind i Klasse 3 - også efter 1. juli 2024, hvor kravene for lastbilernes beregninger og dermed klasse-inddeling bliver strammet.













Ved kørsel på afgiftspligtige vejsegmenter, som helt eller delvis er placeret inden for miljøzoner, lægges ovenstående beløb til satserne for lastbiler og køretøjskombinationer.







