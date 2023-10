Svensk producent af elektriske lastbiler har begæret sig selv konkurs

Fredag 20. oktober 2023 kl: 11:32

Af: Redaktionen Volta Trucks' webside i dagene efter konkursen. Billedet er fra fredag 20. oktober.Den amerikanske batteriproducent, Proterra Inc., meddelte i august, at den var i økonomiske problemer og var gået i gang med en refinancieringsplan. De økonomiske problemer hos Proterra Inc. påvirkede blandt andet Volta Trucks AB, hvor det svenske investeringsselskab, Bygmester Anders J Ahlström Holding AB, var en af investorene.Investeringsselskabet ejede ved udgangen af juni direkte og indirekte omkring 10 procent af aktierne i Volta Trucks AB, som havde en anskaffelsesværdi på 212 millioner svenske kroner, og som blev vurderet til 440 millioner svenske kroner 30. juni. Ifølge selskabet er værdien i dag vurderet til nul svenske kroner.I løbet af tredje kvartal i år investerede det svenske selskab omkring 4 millioner euro i et sikret lån til Volta Trucks, hvis værdi i øjeblikket er svær at vurdere.- Nyheden i starten af ​​august i år om, at virksomhedens batterileverandør gik ind i et amerikansk Chapter 11-forløb, skete på det absolut værste tidspunkt, hvor produktionen skulle opskaleres, og produktet blev leveret til ventende kunder. Det har efterhånden ført til øget usikkerhed hos forskellige interessenter og i sidste ende, trods stor indsats, umuliggjort en finansiering, siger Tomas Bergström, der er administrerende direktør i Bygmester Anders J Ahlström Holding AB.- Det er trist, ikke mindst for stifterne, medarbejderne og for alle leverandører og kunder, der har vist en passioneret interesse for Volta Trucks. For alle investorer er det en stor skuffelse, siger Tomas Bergström videre.Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvad der videre sker med de aftaler om levering af lastbiler, som Volta Trucks har indgået.