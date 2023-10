Svensk lastbilproducent kører frem med næste elektriske generation

Torsdag 19. oktober 2023 kl: 13:11

Nye elektriske motorer



© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Med opdaterede el-lastbiler med nye grønne batteripakker og chassiser, der er udviklet til el-drift, har Scania's udbud nået et niveau, der kan gøre det attraktivt og relevant for et bredere udvalg af kunder at skifte til elektrisk drift.- At have nul-emissionslastbiler i drift er ikke længere et privilegie for de få udvalgte, siger Fredrik Allard, der er Senior Vice President og Head of E-mobility hos Scania.Scania's nyeste udvalgt af batterielektriske lastbiler til regional kørsel åbner for vogntogsvægte op til 64 tons med rækkevidde på op til 390 kilometer og ladekapacitet på op til 375 kW. Dertil kommer motoreffekter på 400 eller 450 kW (ca. 610 hk), hvilket er betydeligt mere, end de fleste konventionelle lastbiler har i dag.- Bortset fra kunder med decideret langturskørsel er det få kunder i dag, der ikke kan finde de elektrificerede lastbiler, de har brug for ud fra et driftssynspunkt, siger Fredrik Allard og fortsætter:- Selvfølgelig er der stadig visse kørselsopgaver, der er mindre velegnet til at blive elektrificeret i den nærmeste fremtid, men mange kunder vil blive overrasket, når de ser, hvad el-lastbilerne er i stand til og deres effektivitet i kombination med vores digitale tjenester.Scanias nyeste el-lastbiler tilbydes både som lange chassiser og som sættevognstrækkere med både R- og S-seriens førerhuse. Rækkevidden vil variere i forhold til totalvægt, driftsforhold, vejr, kørestil med mere, men for en entreprenørlastbil på 27 tons totalvægt med seks batterier kan der forventes op til 350 kilometer rækkevidde mellem hver opladning. En times opladning kan tilføje yderligere 270 km rækkevidde. Scania peger på, at det ikke kræver den højest tilgængelige ladekapacitet med 350 kW for at opnå rimelige ladetider: En 130 kW lader kan på en time tilføre 100 km ekstra rækkevidde på en lastbil, der bruger 1,3 kWh/km.- Vi hænger lidt fast i idéen om altid at kunne påfylde fra 10 procent til 100 procent brændstof, som vi gør med diesel, siger Fredrik Allard.- Med batterielektriske lastbiler burde tankegangen være at oplade til den nødvendige rækkevidde i stedet: Hvis du har 120 km til din hjemmeoplader, vil det være unødvendigt at oplade til mere end den afstand plus en lille sikkerhedsmargin, siger han videre.Scania's første batterielektriske lastbiler har været på markedet siden 2021 og har først og fremmest kørt overgangen til fossilfri transport frem i byområder. Scania opruster nu sine lastbilserier distributions- og lettere entreprenørkørsel med tilføjelsen af nye chassiser tilpasset el-drift.Sideløbende introducerer Scania en række nye elektriske motorer, EM C1-4-familien, med fem forskellige effektniveauer. EM C1-4 forventes at blive Scania's volumensælger på grund af dens fleksibilitet og fem forskellige effektniveauer.- Med disse tilføjelser introducerer vi muligheden for også at skræddersy de batterielektriske køretøjer afhængig af deres daglige drift. Med sine fem forskellige effektniveauer og fire gear har denne el-motor fleksibilitet skrevet over det hele. Med det som grundlag kan vi guide hver enkelt kunde til den helt rigtige konfiguration med hensyn til antallet af batterier samt vores services, så den virkelig passer til deres behov, siger Fredrik Allard.