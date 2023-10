Vognmand på Vestsjælland valgte Volvo FH

Onsdag 18. oktober 2023 kl: 11:53

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede Volvo FH500 6x2 har en turbo-compound motor på 500 hk og Globetrotter førerhus med eksempelvis hjørnekamera, Work Remote, læssekamera, køleskab og mikroovn.Den nye Volvo FH-trækker er derudover koblet på Volvo Connect tjenesten, Chaufførtider, hvor chaufføren få hjælp til at overholde køre/hviletids- og arbejdstidsreglerne.Den tre-akslede trækker er opbygget med hydraulik og skammel hos Vognsmeden i Grindsted, mens Nr. Snede Autolak har stået for at lakere bilen i Olaf Jensen A/S' farver.Dittes Bilpleje har taget sig af de sidste kosmetiske klargøringer, mens den endelige slutklargøring og levering er sket hos Volvo Truck Center Holbæk.Salgschef Peter Hansen, Volvo Truck Center Holbæk har stået for salg og levering af den nye FH500-trækker.