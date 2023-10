Lastbilchauffør kørte den forkerte vej i rundkørsel

Onsdag 18. oktober 2023 kl: 11:36

Af: Redaktionen Midt- og Vestsjælland’s politi sendte en patrulje til området for at se nærmere på stedet og få oplysninger fra anmelderne om den pågældende lastbil, som havde været årsag til, at andre bilister måtte stoppe op.

Midt- og Vestsjælland oplyser, at lastbilchaufføren havde fortsat sin kørsel, så politiet nu ud fra et firmalogo forsøger at få identificeret både køretøjet og den pågældende lastbilchauffør.







Politiet vil i den forbindelse gerne i kontakt med andre, der måtte have set lastbilen køre gennem rundkørslen umiddelbart før anmeldelsen. Man kan kontakte politiet på telefon 114, hvis man har oplysninger i sagen.



© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.