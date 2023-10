Tysk trailerproducent køber aktiepost i østrigsk konkurrent

Onsdag 18. oktober 2023 kl: 11:11

Af: Redaktionen Målet er at samle de to virksomheders ekspertise, så de kan tilbyde deres kunder bæredygtige og effektive transportløsninger. Transaktionen er betinget af godkendelse af de relevante konkurrencemyndigheder.







Berger Fahrzeugtechnik GmbH har specialiseret sig i produktion og levering af lette entreprenørkøretøjer, mens Schmitz Cargobull AG producerer sættevogne, påhængskøretøjer og opbygninger.







- Samarbejdet med Schmitz Cargobull er en win-win situation for begge parter. Som specialist i lette entreprenørbiler er vi hos Berger Fahrzeugtechnik allerede aktive i hele Europa i et meget fokuseret segment og gør det muligt for vores kunder at opnå omkostnings- og ressourceeffektiv transport gennem optimering af nyttelast, siger Gerhard Berger, der ejer Berger Fahrzeugtechnik GmbH.









- Gennem partnerskabet med Schmitz Cargobull får vi mulighed for at gøre BergerEcotrail endnu mere kendt og markedsført i fremtiden. Særligt brugen af Schmitz Cargobull-netværket åbner for et væld af nye muligheder inden for produkt-, service- og markedsudvikling, siger han videre.





Andreas Schmitz, der er administrerende direktør for Schmitz Cargobull peger på, at det strategiske partnerskab med Berger Fahrzeugtechnik åbner nye perspektiver for produktudvikling.







- Vi ønsker også at skabe håndgribelige merværdier for BergerEcotrail’s kunder ved den direkte integration af trendsættende teknologier, såsom Schmitz Cargobull TrailerConnect telematik, siger han.







