Elektrisk varebil tager på rundtur sammen med salgsfolk

Tirsdag 17. oktober 2023 kl: 12:23

Af: Redaktionen Iveco Danmark's eDaily Road Tour starter mandag 6. november, hvor salgschef for Daily i Danmark hos Iveco, Jeppe Heidemann, og sammen med sit team kører sig ud til de lokale Iveco-forhandlere i Roskilde, Odense, Aarhus og Aalborg. Her vil de præsentere den nye Iveco eDaily, der kommer i varianter som kassevogn, chassi og dobbeltkabine.



- Vi har inviteret en række kunder, for hvem potentialet til at skifte til eldrevne køretøjer som vores Iveco eDaily er særligt relevant. Gæstelisten indeholder primært offentlige institutioner og private virksomheder, siger Jeppe Heidemann.





Fremtidens biler og krav fra byggepladsen

Der har været langt imellem løsningerne inden for ikke-fossile køretøjer og varevogne, og der har desuden ikke været konkrete lovgivningsstramninger på området. Til trods for det mærker Jeppe Heidemann en begyndende efterspørgsel blandt kunderne samt i markedet. - Vi mærker en efterspørgsel blandt vores kunder på den måde, at mange spørger efter eldrevne varebiler. Samtidig begynder kravene i udbud og licitationer også at stramme til. Det betyder, at det hos mange af dem er et krav at have elbiler i flåden, siger Jeppe Heidemann om sine erfaringer fra branchen.





Med indførelsen af de nye miljøzoner i de fem største danske kommuner er der ifølge Jeppe Heidemann ved at tegne sig en tydelig tendens. Den skærpede lovgivning for personbiler indikerer klart, at der i fremtiden vil komme flere skærpede reguleringer for forskellige typer køretøjer, herunder varevogne. Derfor peger man hos Iveco på, at Iveco eDaily-varebilen er en stærk kandidat som løsning for fremtidens transportbehov.









- De seneste fremskridt inden for bæredygtighed og energieffektivitet breder sig i hele branchen som en voksende bølge. Bylovgivningen strammes til ‒ et klart eksempel er den seneste ændring, der trådte i kraft 1. oktober. Jeg er overbevist om, at det blot markerer begyndelsen. Det vil ikke vare længe, før alle former for fossildrevne biler bliver totalt forbudt i storbyerne. Derfor er vores eDaily en konkret, fremtidssikret løsning, fremfører Jeppe Heidemann.





Hos Iveco fremhæver man blandt andet, at den nye eDaily lovligt må trække op til 3.500 kg på anhængertrækket, og at den giver brugerne mulighed for at tilpasse batterikapaciteten på varevognen efter deres individuelle behov.







- Med muligheden for modulopbygning af batteriet giver vi vores kunder den ultimative frihed. Frihed til at forme deres investering efter øjeblikkets behov, tilpasningsevne til skiftende udfordringer og en bæredygtig fremtid med mindre spild og mindre miljøpåvirkning. Med Iveco eDaily går vi ud over at tilbyde et køretøj. Vi skaber en ny standard for fleksibilitet, og det er afgørende i den moderne forretningsverden, understrger Jeppe Heidemann.





Første stop på eDaily Road Tour er i Aalborg mandag 6. november, hvorefter turen fortsætter til Aarhus, Odense for at slutte hos Iveco-forhandleren i Roskilde.









