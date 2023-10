Regeringen genindfører grænsekontrol mod Tyskland i en ny midlertidig periode

Fredag 13. oktober 2023 kl: 16:42

Af: Redaktionen SVM-Regeringen har vurderet, at det er nødvendigt at genindføre grænsekontrollen mod Tyskland i en ny midlertidig periode for at imødegå de trusler, Danmark står overfor - navnlig som følge af den opmærksomhed, koranafbrændingerne har medført hen over sommeren 2023. Dertil kommer den markante, bredspektrede og vedvarende trussel fra fremmede staters efterretningstjenester. Derudover er der aktuelt et migrationspres, hvor 11 lande på nuværende tidspunkt befinder sig i en situation, hvor antallet af asylansøgere er højere end under migrationskrisen i 2015-2016.SVM-Regeringen besluttede i april at omlægge grænseindsatsen mod Tyskland, så indsatsen i højere grad fokuserede på den kriminalitetsbekæmpende indsats i grænseområderne frem for indrejsekontrol. Denne model videreføres med genindførelsen af grænsekontrollen i en ny midlertidig periode. Omlægningen er fortsat under implementering, og Rigspolitiet vurderer, at omlægningen generelt har haft en positiv effekt på trafikafviklingen, og at den skaber bedre rammer for en styrkelse af politiets efterforskning af grænseoverskridende kriminalitet.Politiet er fortsat klar til at øge indrejsekontrollen med kort varsel, såfremt trusselsbilledet ændrer sig.- For regeringen er det vigtigt, at indsatsen i vores grænseområder er stærk og robust. Situationen i verden omkring os betyder desværre, at der er behov for, at vi opretholder grænsekontrollen mod Tyskland. Det skal også ses i lyset af den alvorlige terrortrussel, som Danmark står overfor. Den seneste tids koranafbrændinger har ifølge PET medført, at terrortruslen mod Danmark er skærpet inden for det i forvejen høje niveau. Det skal vi tage seriøst, og derfor mener regeringen også, at det er det mest ansvarlige at genindføre den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S).