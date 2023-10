Rederikoncern vil indsætte batteri-elektriske færger over Den Engelske Kanal

Lørdag 14. oktober 2023 kl: 08:00

Af: Redaktionen Under besøget hos DFDS mødtes Olivier Becht og DFDS' administrerende direktør Torben Carlsen for at diskutere dekarbonisering af den maritime sektor og elektrificering af trafikken over Den Engelske Kanal.Efter mødet peger DFDS på, at rederiet forpligter sig til at investere i innovation og teknologi og indsætte en flåde af batteri-elektriske færger på de østlige ruter mellem England og Frankrig inden 2030. El-drift er ideel på grund af den relativ korte afstand, færger skal tilbagelægge.- Vi har en fælles ambition med den franske regering om at fremskynde overgangen til en grønnere fremtid for shippingindustrien. Det er ikke en nem opgave. Det kræver betydelige investeringer i innovation, teknologi og infrastruktur og samarbejde og partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor, siger Torben Carlsen og fortsætter:- Men jeg er sikker på, at vi er på rette vej. Vi vil investere i grønne fartøjer og samarbejde med havne og regeringer på begge sider af kanalen for at dekarbonisere færgetrafikken.Den Engelske Kanal er et af de travleste farvande i verden. Den er vandvejen mellem to af verdens største økonomier og lægger vandoverflade til 33 procent af handlen mellem EU og Storbritannien. Tidligere på året underskrev DFDS og havnen i Dover, Port Boulogne Calais og Dunkerque-Port em hensigtsærklæring - memorandum of understanding - om at samarbejde om dekarbonisering af den maritime trafik over Dover-strædet, der ligger i den østlige ende af Den Engelske Kanal der, hvor afstanden er kortest mellem England og Frankrig.Omstillingen af søfarten til en mere bæredygtig drift med eksempelvis elektriske færger afhænger ikke kun af skibene. Der er også brug for tilstrækkelig strømforsyning på land og infrastruktur til at rumme opladningsfaciliteter i havnene.- Den grønne omstilling er en kompleks udfordring. Vi har brug for støtte fra offentlige myndigheder, infrastrukturpartere, udbydere af udstyr, kunder og leverandører. Jeg er glad for at fortsætte vores samarbejde med den franske regering for at fremskynde dekarboniseringen og muliggøre grønne transportkorridorer over Den Engelske Kanal, siger Torben Carlsen.I 2020 lancerede DFDS en to-trins klimahandlingsplan med en kortsigtet målsætning om at reducere de relative CO2-emissioner fra rederiets skibe med 45 procent inden 2030, og med et langsigtet mål om at være CO2-neutral i 2050.



En elektrificeringen af skibene på Den Engelske Kanal er en vigtig del af planen.



DFDS har fem færger under fransk flag og beskæftiger 1.200 personer - heraf 800 franske søfolk.





