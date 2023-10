Fragten gik ned - passagerne gik op

Fredag 13. oktober 2023 kl: 23:00

Af: Redaktionen

DFDS oplyser, at de samlede fragtmængder i september i år var 1,9 procent lavere end i september sidste år.





På de enkelte forretningsområder noterer DFDS, at fragtmængderne på Nordsøen var lidt lavere end i 2022, idet stabile mængder fra bilindustrien blev mere end opvejet af lavere mængder mellem primært Sverige og Storbritannien.





Middelhavets vækst-trend blev forbedret i september, da mængderne kom tilbage på niveau med 2022.





På Den Engelske Kanal var mængderne også på niveau med 2022, mens mængderne på Østersøen var lavere end i 2022 som følge af lavere efterspørgsel afledt af både en fortsat påvirkning fra krigen i Ukraine og en opbremsning i transporten af byggematerialer.





For de seneste tolv måneder 2023-22 var der en nedgang i de samlede transporterede fragt-lanemeter på 10,5 procent fra 43,1 millioner lanemeter i 2022-21 til 38,6 millioner lanemeter i 2023-22. Justeret for Den Engelske Kanal var nedgangen på 4,4 procent.





På passagerområdet har DFDS haft fremgang. Antallet af passagerer steg med 9,4 procent som følge af flere passagerer hovedsageligt på færgerne over Den Engelske Kanal. Antallet af biler steg 0,6 procent.





Det samlede antal passagerer steg med 37 procent fra 3,2 millioner i 2022-21 til 4,5 millioner for de seneste tolv måneder 2023-22.





DFDS færgemængder September



Seneste tolv måneder

Fragt 2021 2022 2023 Ændr.

2021-20 2022-21 2023-22 Ændr. Lanemeter, '000 3.685 3.393 3.330 -1,9 %

43.814 43.127 38.603 -10,5 %



















Passager 2021 2022 2023 Ændr.

2021-20 2022-21 2023-22 Ændr. Passagerer, '000 157 369 403 9,4 %

766 3.243 4.455 37,4 %

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.